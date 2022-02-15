Менеджер Алины Паш объяснила, откуда взялась фейковая справка от пограничников (фото)

Представительница, имя которой журналисты не называют, утверждает — певица была в Крыму в 2015 году законно. А запрос на предоставление справки давал член команды исполнительницы.

Певица Алина Паш, которая победила в украинском Национальном отборе на Евровидение-2022, лично не получала и не предъявляла фейковую справку о законном пересечении админграницы с оккупированным Крымом. "Документ" ей передал "член команды". Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на менеджера певицы

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"Эту справку предоставляла не она лично, и не она давала запрос на нее. Это давал запрос член нашей команды. Мы сейчас внутри команды разбираемся, каким образом эта справка была получена, и что это за справка, и как она вообще появилась у "Суспільного". Пока мы не разберемся в команде, я не могу называть вам имена", — сказала менеджер Алины Паш.

Как ранее сообщал Фокус, Госпогранслужба Украины заявила, что никогда не выдавала Алине Паш справку о законном пересечении админграницы с оккупированным Россией Крымом в 2015 году. Спикер ведомства отметил, что "документ" о легальности действий певицы, который был опубликован "Суспільним", погранслужба никогда не создавала и под таким номером никому не предоставляла.

[ + – ] Фейковая справка Алины Паш о законном посещении Крыма. Фото corp.suspilne.media

Тем не менее менеджер певицы настаивает на том, что Алина Паш законно посещала оккупированный полуостров и что ее команда ждет настоящую справку от пограничников о пересечении админграницы с Крымом.

"В любом случае, это правда, что она пересекала с украинской стороны границу, и там должна быть эта информация, мы ее ждем. Запрос в пограничную службу был осуществлен на прошлой неделе. Для нас заявление пограничной службы было очень шокирующим моментом, и мы сейчас стараемся разобраться, чтобы людям дать четкую и правильную информацию, как это вообще все произошло", — сказала представительница Алины Паш.

Ранее "Суспільне" сообщило, что Алина Паш не поедет на Евровидение до выяснения обстоятельств ее визита в Крым. Вещатель сообщил, что справка о законном пересечении админграницы с Крымом певицей может быть подделкой.

О том, что Алина Паш прилетела в оккупированный Крым через Москву сообщала сама певица в Facebook в 2015 году.

[ + – ] Сообщение Алины Паш о ее поездке в Крым через Москву. Фото: Facebook/Alina Pash

Но в 2022 году Паш заявила, что у многих людей сложилось "ложное впечатление" о ее полете в Крым из Москвы из-за того, что она поставила геотег "Ялта" в Facebook.

Стоит отметить, что Алина Паш посещала Москву и фотографировалась на Красной площади в 2017 году. А 9 мая 2014-го она выступала в российском Калининграде на праздновании Дня Победы.