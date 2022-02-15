Менеджерка Аліни Паш пояснила, звідки взялася фейкова довідка від прикордонників (фото)

Представниця, ім'я якої журналісти не називають, стверджує — співачка була у Криму у 2015 році законно. А запит на надання довідки надавав член команди виконавиці.

Співачка Аліна Паш, яка перемогла в українському Національному відборі на Євробачення-2022, особисто не отримувала та не пред'являла фейкову довідку про законне перетинання адмінкордону з окупованим Кримом. "Документ" їй передав член команди. Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на менеджерку співачки.

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"Цю довідку надавала не вона особисто, і не вона давала запит на неї. Це давав запит член нашої команди. Ми зараз усередині команди розуміємо, яким чином ця довідка була отримана, і що це за довідка, і як вона взагалі з'явилася у "Суспільного". "Поки ми не розберемося в команді, я не можу називати вам імен", — сказала менеджерка Аліни Паш.

Як раніше повідомляв Фокус, Держприкордонслужба України заявила, що ніколи не видавала Аліні Паш довідку про законне перетинання адмінкордону з окупованим Росією Кримом у 2015 році. Спікер відомства зазначив, що "документ" про легальність дій співачки, який був опублікований "Суспільним", прикордонна служба ніколи не створювала і під таким номером нікому не надавала.

[ + – ] Фейкова довідка Аліни Паш про законне відвідування Криму. Фото corp.suspilne.media

Проте менеджерка співачки наполягає на тому, що Аліна Паш законно відвідувала окупований півострів і що її команда чекає на справжню довідку від прикордонників про перетин адмінкордону з Кримом.

"У будь-якому випадку, це правда, що вона перетинала з української сторони кордон, і там має бути ця інформація, ми на неї чекаємо. Запит у прикордонну службу було здійснено минулого тижня. Для нас заява прикордонної служби була дуже шокуючим моментом, і ми зараз намагаємося розібратися, щоб людям дати чітку та правильну інформацію, як це взагалі все сталося”, — сказала представниця Аліни Паш.

Раніше "Суспільне" повідомило, що Аліна Паш не поїде на Євробачення до з'ясування обставин її візиту до Криму. Мовник повідомив, що довідка про законне перетинання адмінкордону з Кримом співачкою може бути підробкою.

Про те, що Аліна Паш прилетіла до окупованого Криму через Москву, повідомляла сама співачка у Facebook у 2015 році.

[ + – ] Повідомлення Аліни Паш про її поїздку до Криму через Москву. Фото: Facebook/Alina Pash

Але у 2022 році Паш заявила, що в багатьох людей склалося "хибне враження" про її політ до Криму з Москви через те, що вона поставила геотег "Ялта" у Facebook.

Варто зазначити, що Аліна Паш відвідувала Москву та фотографувалася на Червоній площі у 2017 році. А 9 травня 2014-го вона виступала в російському Калінінграді на святкуванні Дня Перемоги.