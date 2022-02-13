"Это был пранк". Алина Паш объяснила, зачем ездила в Крым и фотографировалась на Красной площади

Алина Паш заявила, что не давала концертов в России и то, что она поет на украинском языке, лучше всего свидетельствует о ее позиции.

Победительница национального отбора "Евровидения-2022" Алина Паш ответила на обвинения в поездках в Россию и оккупированный Крым. Интервью, которое певица дала телеведущей Екатерине Осадчей, опубликовано в Instagram еще до официального выхода телесюжета.

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Алина Паш во время общения с Осадчей заявила, что не давала концертов в России и то, что она поет на украинском языке лучше всего свидетельствует о ее позиции.

По словам 28-летней артистки, ложное впечатление, будто бы она летела в 2015 году в Крым из Москвы, сложилось у многих потому, что она в Facebook поставила геотегом Ялту.

Алина Паш заверила, что ездила в Крым на свадьбу к украинке, и при этом не нарушала закон.

"Да, мы туда (в Крым – ред.) ездили. С кем мы ездили – я, человек, умеющий профессионально это все держать, не скажу, с кем мы ездили. Мы ездили на свадьбу. Реально, на свадьбу к украинке. Как это было, это не было с моментом какого-то правонарушения, мы ездили на автобусе, и перед тем я летала из Стамбула через Москву, и потому уже из Ялты, когда я писала, что мой амулет, который бабушка подарила, у меня украли там, я в фейсбуке писала из Ялты… Все нужные доказательства, справки есть у Общественного. То есть я не нарушала закон", — заявила певица.

[ + – ] Алина Паш ответила на вопросы о поездках в Крым и Россию

Также артистка прокомментировала скандальное фото на Красной площади в Москве 2017 года. По словам Алины, фото в столице России было пранком, который не поняли.

"Люди не поняли пранк… Я хотела показать средний палец всей этой системе, показать, как правильно пишется Kyiv, а не Kiev, и если это не выхватили люди — извините, я так больше не буду делать", — пояснила певица, победившая в национальном отборе Евровидения.

[ + – ] Alina Pash на Красной площади

Артистка заявила, что она точно не сепаратистка, и ее удивляют такие обвинения.

"Эй, Алина Паш поет на украинском языке, говорит на украинском языке, она из Закарпатья, она творит культуру, традиции, и будет это делать. У вас половина страны поет на русском языке", — сказала Алина.

В чем обвиняют Алину Паш?

Напомним, в 2019 году Алина Паш была внесена в базу "Миротворца", ее обвиняют в сознательном нарушении госграницы Украины с целью проникновения в оккупированный Крым.

Скандал разгорелся после того, как в 2019 году в программе "Светская жизнь" Паш рассказала о поездке в Крым из Москвы, что противоречит украинским законам.

[ + – ] Алина Паш в базе "Миротворца"

Также в 2017 году Алина Паш опубликовала в соцсети фотографию на фоне Кремля в Москве, которую позже удалила. Известно, что в 2018 году певица собиралась выступать на фестивале в инновационном центре Сколково в Москве, но после волны критики отказалась от выступления.

Пользователи соцсетей также напоминают, что Алина выступала 9 мая 2014 года в российском Калининграде, когда в Украине уже началась война на Донбассе.

[ + – ] Анонс концерта Алины Паш в России

Напомним, в субботу, 12 февраля, Alina Pash победила на национальном отборе Евровидения-2022 с песней "Тіні забутих предків" в аутентичном стиле. В мае она отправится в Италию, чтобы представить Украину на песенном конкурсе.

Другой финалист отбора, группа KALUSH заявила о фальсификации голосов. Солист группы Олег Псюк пригрозил организаторам судебными разбирательствами и заявил, что вся Украина видела, как ведущий мероприятия Тимур Мирошниченко якобы путался при оглашении результатов.

Это не первый скандал на национальном отборе "Евровидения" с украинскими артистами, которые давали концерты в России. В 2019 году победительница нацотбора MARUV не захотела отказаться от гастролей в России, после чего было решено, что она не сможет представлять Украину на Евровидении-2019.