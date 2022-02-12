Нацотбор на Евровидение-2022: группа KALUSH заявила о фальсификации голосов (видео)

Солист группы Олег Псюк пригрозил организатор судебными разбирательствами и заявил, что вся Украина видела, как ведущий мероприятия Тимур Мирошниченко путался при оглашении результатов.

Сразу после завершения результатов национального отбора на песенный конкурс Евровидение-2022, на котором победила певица Алина Паш, группа KALUSH заявила о фальсификации голосов и пригрозила организаторам судом. Кадры происходящего опубликованы на YouTube.

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Уточним, что в ходе оглашения результатов голосования ведущий Нацотбора Тимур Мирошниченко несколько раз путался. К примеру, глядя в конверт он сказал, что 2 балла получает группа Cloudless, а затем исправил себя – баллы присуждались группе Our Atlantic.

Спустя несколько секунд аналогичная ситуация. Мирошниченко сказал, что 2 балла все-таки получает группа Cloudless. А Our Atlantic уходят 3 балла.

Также не обошлось и без технических неполадок. В какой-то момент пропала турнирная таблица, а поскольку ее не смогли "оживить" через несколько минут организаторы решили поставить на паузу зрительское голосование.

В связи со сложившейся ситуацией организаторы решили подсчитывать общие баллы (от жюри и зрителей) самим, чтобы не терять время.

После этого снова запутался ведущий Мирошниченко, заявив, что группе Our Atlantic все-таки поставили 2 балла. 3 балла достались Barleben, а Cloudless получила 4 балла.

После оглашения результатов Нацотбора за кулисами начался скандал, поскольку группа KALUSH заявила о фальсификациях.

"Он путался. Вся страна это видела. Нас сейчас смотрят 9 тысяч человек (солист группы вел трансляцию с помощью телефона – Ред.). Можете объяснить, чего тут фальсификация? Мне кажется, что тут есть место фальсификации. Покажите нам официальную информацию. Вы готовы решать это в судебном порядке?" – сказал Олег Псюк.

Спустя время ведущий решил пообщаться и с одним из членов жюри Ярославом Лодыгиным.

"Тимур путался, поскольку получил "в ухо" редакторскую ошибку. Было много номеров и цифр", — сказал он.

Победительница Нацотбора на "Миротворце"

В то же время уточним, что победительница Нацотбора Алина Паш находится в базе Миротворца. Певицу обвиняют в сознательном нарушении Государственных границ с целью проникновения в аннексированный Крым и участие в попытках легализации аннексии полуострова.

Напомним, украинская певица Alina Pash победила в национальном отборе песенного конкурса "Евровидение-2022" и теперь будет представлять нашу страну в Турине.