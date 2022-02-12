На песенном конкурсе "Евровидение-2022" Украину будет представлять Alina Pash (видео)
Певица получила на национальном отборе наибольшее количество баллов поддержки от зрителей и жюри – 15.
Украинская певица Alina Pash победила в национальном отборе песенного конкурса "Евровидение-2022" и теперь будет представлять нашу страну в Турине. Трансляцию эфира вел телеканал "UA: Первый".
Для выступления закарпатская певица выбрала песню "Тени забытых предков", которая представляет собой лирическую композицию с фольклорным мотивом. В ней объединились украинский и английский языки. А название является отсылкой к одноименной повести Михаила Коцюбинского.
В то же время Alina Pash утверждает, что в песне нет ее личной истории. Вместо этого в треке поется об истории всего украинского народа.
Финальные оценки Нацотбора выглядят следующим образом
- Алина Паш – Тени забытых предков (15 баллов)
- Kalush Orchestra – Stefania (14 баллов)
- Wellboy – Nozzy Bossy (13 баллов)
- Roxolana – Girlzzzz (8 баллов)
- Barleben – Hear My Words (7 баллов)
- Out Atlantic – Моя Любов (7 баллов)
- Cloudless – All Be Alright (5 баллов)
- Michael Soul – Demons (3 балла)
Напомним, 28-летняя украинская певица и рэп-исполнительница Алина Паш (Alina Pash) обвинила украинскую музыкальную рэп-группу Kalush в плагиате ее песни. Как отметила артистка, Kalush Orchestra украли ее партию с контрабасом из трека "Bosorkanya" и использовали в своей колядке.
Фокус также писал, что оба исполнителя прошли в финал нацотбора Евровидения 2022 года и каждый потенциально мог представлять Украину на международном песенном конкурсе в Италии.