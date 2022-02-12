На песенном конкурсе "Евровидение-2022" Украину будет представлять Alina Pash (видео)

Певица получила на национальном отборе наибольшее количество баллов поддержки от зрителей и жюри – 15.

Украинская певица Alina Pash победила в национальном отборе песенного конкурса "Евровидение-2022" и теперь будет представлять нашу страну в Турине. Трансляцию эфира вел телеканал "UA: Первый".

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Для выступления закарпатская певица выбрала песню "Тени забытых предков", которая представляет собой лирическую композицию с фольклорным мотивом. В ней объединились украинский и английский языки. А название является отсылкой к одноименной повести Михаила Коцюбинского.

В то же время Alina Pash утверждает, что в песне нет ее личной истории. Вместо этого в треке поется об истории всего украинского народа.

[ + – ] Алина Паш - Тени забытых предков

Финальные оценки Нацотбора выглядят следующим образом

Алина Паш – Тени забытых предков (15 баллов)

Kalush Orchestra – Stefania (14 баллов)

Wellboy – Nozzy Bossy (13 баллов)

Roxolana – Girlzzzz (8 баллов)

Barleben – Hear My Words (7 баллов)

Out Atlantic – Моя Любов (7 баллов)

Cloudless – All Be Alright (5 баллов)

Michael Soul – Demons (3 балла)

Напомним, 28-летняя украинская певица и рэп-исполнительница Алина Паш (Alina Pash) обвинила украинскую музыкальную рэп-группу Kalush в плагиате ее песни. Как отметила артистка, Kalush Orchestra украли ее партию с контрабасом из трека "Bosorkanya" и использовали в своей колядке.

Фокус также писал, что оба исполнителя прошли в финал нацотбора Евровидения 2022 года и каждый потенциально мог представлять Украину на международном песенном конкурсе в Италии.