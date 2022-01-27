Алина Паш обвинила рэп-группу Kalush в плагиате ее песни

Оба участника скандала — финалисты нацотбора Евровидения 2022 года.

28-летняя украинская певица и рэп-исполнительница Алина Паш (Alina Pash) обвинила украинскую музыкальную рэп-группу Kalush в плагиате ее песни. Как отметила артистка, Kalush Orchestra украли ее партию с контрабасом из трека "Bosorkanya" и использовали в своей колядке. Об этом Алина Паш рассказала в своем Instagram.

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[ + – ] Песня Алины Паш "Bosorkanya"

Певица добавила, что таким музыкантам, которые "пасутся на чужой лужайке", не место в Нацотборе Евровидения 2022 года.

"И даже тональность та же самая... сейчас мне отвратительно от того, что кто-то называет себя художником, артистом, хочет представлять своей музыкой Украину на Евровидении, а на самом деле просто за день до так нагло пользуются...", — отметила Алина Паш в сторис своего Instagram.

[ + – ] Колядка группы Kalush, в плагиате которой обвиняет их Алина Паш

Впоследствии рэп-группа Kalush прокомментировала инцидент со сходством треков. Саундпродюсер колядки Стас Черный признался, что музыкальные продукты действительно похожи, но это вышло совершенно случайно. Также мужчина пообещал убрать партию с контрабасом и выпустить новую версию колядки.

Напомним, что оба исполнителя прошли в финал нацотбора Евровидения 2022 года и каждый потенциально может представлять Украину на международном песенном конкурсе в Италии.

Ранее Фокус писал об обвинении известного канадского рэпера в плагиате песни Мадонны 1985 года.