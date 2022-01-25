Нацотбор Евровидения 2022: названы финалисты и ведущие конкурса

В этом году планируются съемки только одного эпизода шоу.

Накануне стали известны имена финалистов нацотбора международного музыкального конкурса Евровидение 2022. Об этом стало известно из трансляции пресс-конференции Суспільного мовника и Friends Production, на которой объявили восьмерку финалистов. Ими стали:

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Alina Pash — "Тіні забутих предків",

Wellboy — "Nozzy Bossy",

Cloudless — "All be Alright",

LAUD — "Head Under Water",

Michael Soul — "Demons",

Kalush Orchestra — "Стефанія",

Our Atlantic — "Моя любов",

ROXOLANA — "Girls".

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"Из-за пандемии нацотбор не проводился с 2020 года. За это время у украинских музыкантов явно накопилась энергия и материал, и достойных заявок было очень много!" — отметили организаторы шоу на сайте нацотбора.

Отметим, что финал национального отбора на Евровидение-2022 состоится в формате телевизионного концерта 12 февраля в 19.00 в прямом эфире общественного телеканала UA: ПЕРВЫЙ. Однако съемок двух полуфиналов и финала, как это было раньше, до пандемии, не будет.

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Ведущей Нацотбора станет украинская телеведущая и YouTube-блогерша Маша Ефросинина, а в грин-руме общаться с артистами будет украинский комментатор и ведущий Тимур Мирошниченко. Состав жюри будет известен позже.

Ранее Фокус писал о выборе города в Италии, где состоится конкурс Евровидения 2022 года.

Напомним, хит "Шум" украинской группы "Gо_A" с прошлогоднего Евровидения попал в топ-3 самых популярных хитов Евровидения. Песня даже опередила известный хит 1974 года Waterloo шведской культовой группы АВВА.