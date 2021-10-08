Италия определилась с городом, который примет Евровидение-2022

Кроме города и места проведения конкурса, также названы даты полуфиналов и финала.

Итальянский город Турин выиграл гонку на право стать городом-организатором 66-го международного песенного конкурса "Евровидение-2022", обойдя 16 претендентов, сообщается на сайте Еurovision.

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Финал конкурса состоится в субботу, 14 мая, на спортивно-концертной арене Pala Alpitour (Palasport Olimpico or PalaIsozaki), вмещающей 16,6 тыс зрителей, а полуфиналы пройдут 10 и 12 мая.

[ + – ] Cпортивно-концертная арена Pala Alpitour вмещает более 16 тысяч зрителей Фото: Pala Alpitour/Instagram

"Турин — идеальный город-хозяин для проведения 66-го конкурса Евровидение. Как мы видели во время зимних Олимпийских игр 2006 года, PalaOlimpico превосходит все требования, необходимые для проведения глобального мероприятия такого масштаба, и мы были очень впечатлены энтузиазмом и приверженностью города Турина, который в мае следующего года встретит тысячи болельщиков. Это будет первый конкурс песни "Евровидение", который пройдет в Италии за последние 30 лет, и мы полны решимости сделать его особенным", – заявил исполнительный продюсер конкурса Мартин Эстердал.

По его словам, другие города, претендовавшие на право принимать конкурс, – не менее достойны, но Турин оказался лучшим в этом списке по ряду пунктов и уже прошел испытания массовыми мероприятиями.

Италия будет третий раз принимать международный конкурс. Впервые он прошел в Неаполе в 1965 году, а второй раз – в Риме в 1991-м. В этот раз победу для Италии в Роттердаме завоевали рокеры из группы Måneskin.

Напомним, участники коллектива Måneskin эпатировали публику серией фотографий, на которых позируют полностью обнаженными. В следующем году музыканты приедут в Украину.