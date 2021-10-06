Участники Måneskin снялись в новой фотосессии полностью голыми

На снимках музыканты выглядят непринужденно и совершенно не стесняются своей наготы.

Победители последнего "Евровидения-2021", итальянская рок-группа Måneskin, оказавшиеся на гребне успеха, продолжают пожинать плоды популярности и эпатировать публику. Так, на официальной странице коллектива в Instagram появились кадры новой фотосессии, на которых все четыре участника бэнда, вокалист Дамиано Давид, гитарист Томас Раджи, барабанщик Итан Торкио и басистка Виктория Де Анжелис, позируют абсолютно голыми. Пикантные места прикрыты только небольшими звездочками.

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"Почему так жарко?", – гласит подпись к снимкам.

По мнению пользователей, подобными откровенными снимками коллектив хочет закрепить статус не только победителя международного песенного конкурса, но и новых секс-символов.

Опубликованные фото вызвали новую волну слухов о романе участницы группы Виктории де Анжелис с солистом Дамиано Давидом, несмотря на то, что у последнего есть девушка, отношения с которой он только недавно перестал скрывать. Кстати, не все знают, что именно Виктория, которая наполовину датчанка, придумала название группы. В переводе с датского Måneskin означает "лунный свет".

Публикация музыкантов имела огромный успех, и менее чем за сутки, под ней появилось свыше 1,6 млн лайков.

Ранее мы писали о том, что 7 марта следующего года Måneskin дадут концерт в Киеве в рамках европейского тура Loud Kids. За билетами на концерт, которые стоят от 1699 гривен до 4499 гривен, выстроилась огромная виртуальная очередь.