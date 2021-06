СМИ застукали солиста Måneskin с возлюбленной после слухов о нетрадиционной ориентации (фото)

Папарацци после победы группы Måneskin пристально следят за личной жизнью солиста Давида Дамиано.

Итальянские журналисты застукали солиста группы Måneskin Давида Дамиано во время прогулки по Риму со своей девушкой Джорджией Солери.

Снимки появились в Instagram-аккаунте "Maneskin.bulgaria".

После триумфа итальянской группы Måneskin, которая покорила "Евровидение-2021" своей песней "Zitti E Buoni", журналисты стали пристально следить за жизнью солиста коллектива Давида Дамиано.

В СМИ даже стали появляться слухи о его нетрадиционной ориентации, но итальянские журналисты быстро развеяли эту информацию и сообщили, что солист Måneskin Давид Дамиано встречается с моделью Джорджией Солери.

Влюбленные стараются не афишировать свои отношения, но папарацци смогли их застукать во время прогулки по Риму. Защитные маски не слишком спасли солиста Måneskin Давида Дамиано и его девушку Джорджию Солери от внимания со стороны журналистов.

Отметим, что группа Måneskin продолжает покорять соцсети после презентации песен Beggin и Coraline.

[ + – ] Солист Måneskin Давид Дамиано с девушкой Джорджией Солери

Ранее Фокус рассказывал, что солист Måneskin Давид Дамиано после "Евровидения-2021" угодил в скандал. Его обвинили в употреблении наркотических веществ в Зеленой комнате во время финала песенного конкурса. Европейский вещательный союз провел расследование и заявил, что Солист Måneskin Давид Дамиано не употреблял наркотиков во время "Евровидения-2021". Давид Дамиано добровольно решил сдать тест на наркотики и результат был отрицательным.

Также Фокус сообщал, что группу Måneskin после "Евровидения-2021" обвинили в плагиате. С громкими обвинениями выступила группа The Vendettas, которая заявила, что песня "Zitti E Buoni" похожа на их композицию "You want it, you got it".