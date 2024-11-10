Мишель Андраде рассказала о планах на Евровидение-2025 (фото)

Певица в этом году впервые стала членом экспертного совета Национального отбора на Детском Евровидении. Мишель Андраде заявила, что будет болеть за группу MOLODI.

10 ноября украинской певице и телеведущей боливийского происхождения Мишель Андраде исполнилось 28 лет. В свой День рождения в интервью Фокусу она рассказала намерена ли принять участие в украинском Национальном отборе на песенный конкурс Евровидение 2025, который состоится в Швейцарии.

Артистка призналась, что конкурсы ее не очень привлекают, поэтому она не станет бороться за право представлять Украину в Базеле. "Скажу честно, меня не очень привлекает формат конкурсов. Поэтому вряд ли вы увидите меня среди участников. Однако я активно поддерживаю коллег, для которых Евровидение является важным событием", — отметила певица.

Мішель Андраде Фото: Пресслужба

Андраде заявила, что будет болеть за набирающую популярности группу MOLODI, так как считает, что этим артистам есть что показать публике: "Держу за них кулаки и верю, что им удастся достойно представить Украину".

Однако в этом году Мишель все-таки будет причастна к Нацотбору на Евровидение, но не как участница, а как член экспертного совета на детский песенный конкурс. "Я впервые стала членом экспертного совета Нацотбора на Детском Евровидении. Работать с детьми — это совсем другой опыт: они искренни, открыты к новым знаниям и готовы прислушиваться к советам", — поделилась артистка, отметив, что будет рада поддержать молодые таланты в первых шагах на большой сцене.

Ранее, 23 октября, Фокус писал, кто может поехать на Евровидение от Украины. Сейчас продолжается подготовка к Национальному отбору, который определит конкурсанта от Украины.