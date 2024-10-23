Возвращение Jerry Heil и дебют Klavdia Petrivna: кто может поехать на Евровидение от Украины

Работа над Национальным отбором-2025 уже началась и артисты до 10 ноября могут отправлять свои заявки. Среди тех, кто уже подал песни замечены СолоХа, а также участники прошлого года — группа Ziferblat.

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До Евровидения-2025 в Базеле еще далеко, однако работа над конкурсом уже давно идет. В том числе продолжается подготовка к Национальному отбору, который определит конкурсанта от Украины. Фокус разобрался, кто может бороться за право представить страну в Швейцарии.

Ряд украинских артистов уже успели публично заявить о своих намерениях поучаствовать в отборе и тем самым побороться за четвертый кубок для страны. Среди них замечены даже те, кто уже представлял Украину в прошлом.

Нацотбор на Евровидение-2025: чего ожидать

13 сентября "Суспільне Мовлення" раскрыло имя нового продюсера национального отбора. В 2022 и 2023 годах это место занимал известный исполнитель Дмитрий Шуров (Pianoбой), но теперь его заменит Тина Кароль.

"Рада присоединиться к команде Национального отбора на Евровидение и иметь возможность поддержать как тех, кто делает свои первые шаги, так и тех, кто возвращается на сцену Нацотбора снова. Уверена, что в этом году мы увидим много ярких исполнителей, которых мы представим вам в лучшем свете. До встречи на Нацотборе!" — делилась Тина Кароль.

Примечатено, что артистка уже представляла Украину на песенном конкурсе в 2006 году и заняла 7 место. В мае 2024 года, отвечая на вопросы подписчиков в TikTok, девушка ответила, что с удовольствием отправилась бы на конкурс снова, но сделала бы в этот раз все иначе.

Однако, в связи с тем, что Тина Кароль в этом году занимает роль продюсера Национального отбора, шансов увидеть ее в качестве представителя от Украины в 2025 году — нет.

Артисты намекают на участие в конкурсе: кого ждать на Нацотборе

17 сентября открылся прием заявок на участие в конкурсе и продлится он до 10 ноября. В тот же день о своих амбициях заявила украинская певица СолоХа. Она поделилась с поклонниками в социальной сети Instagram, что подала песню и верит, что сможет достойно представить страну в Швейцарии, ведь провела много репетиций и времени в студии звукозаписи.

"Сегодня (17 сентября, – ред.) первый день подачи заявок на участие в Национальном отборе на "Евровидение". Я уже подала эту заявку! Многого репетиции и времени в студии звукозаписи родили очень мощную песню, которую, я очень надеюсь, вы все в скором времени услышите и полюбите", — писала артистка.

Klavdia Petrivna. Новоиспеченная украинская звезда также может попробовать свои шансы на конкурсе. По крайней мере в этом уверены многие представители шоу-бизнеса. Продюсер Владимир Завадюк в интервью LuxFM заявлял, что для артистки это был бы классный следующий шаг в ее карьере.

А вот ее потенциальная соперница СолоХа в интервью для "Факти Life" поставила под сомнение необходимость участия Klavdia Petrivna в Национальном отборе, ведь та имеет "минимальные голосовые данные и минимальную харизму".

Сама артистка никак не комментировала свое возможное участие в Нацотборе.

Laud. Украинский артист уже трижды принимал участие в отборе, однако последний, в 2022 году, оказался для него самым неудачным. Незадолго до старта конкурса его дисквалифицировали, ведь песня звучала публично еще в 2018 году, а это нарушает правила.

В своем Telegram-канале 4 мая артист спросил у поклонников, пора ли уже готовиться к Евровидению или еще рано. После этого на эту тему он никак не высказывался и нет информации, подавал ли он заявку.

Артем Пивоваров. В социальных сетях артист регулярно намекал о своем желании представить страну на песенном конкурсе и в мае 2024 года он обратился к поклонникам со следующим вопросом: "Евро 2025?".

Примечательно, что этим планам, вероятнее всего, не суждено сбыться. Правила Национального отбора с 2020 года гласили, что потенциальный представитель страны на конкурсе не должен был осуществлять концертную деятельность и выступать на территории России или оккупированных регионах после 15 марта 2014 года. Планируют ли организаторы изменить этот пункт — информации нет.

Clonnex. Рэпер из Львова не остается в стороне от Евровидения и в своем TikTok в сентябре опубликовал ролик с обращением к поклонникам, готовы ли они к тому, что он может попытаться представить страну на Евровидении. При этом никаких официальных сообщений о том, что он действительно намерен подать заявку — не было.

oneWITCH (Виктория Родько). В 2023 году девушка уже пыталась попасть на конкурс в составе группы Oy Sound System, но заняла 8 место. Теперь артистка хочет попробовать свои силы сольно. Этой информацией она поделилась с Telegram-каналом "Дом Евровидения" в сентябре.

MOLODI. Набирающая популярности украинская группа в эфире телеканала М1 еще летом озвучила свои намерения участвовать в отборе на Евровидение 2025. Артисты уже тогда работали над концептом будущей заявки, а получилось ли у них — неизвестно. Эту тему они больше не поднимали, а лонглист будет опубликован лишь в конце осени.

Ziferblat. Молодая группа стала открытием Национального отбора на Евровидение 2024 года. Их песня "Place I Call Home" заняла второе место в общей таблице результатов, а по жюри они и вовсе победили. Еще в тот период музыканты заявляли, что обязательно попробуют свои силы снова, если будет подходящая композиция.

В интервью для WiwiBloggs, опубликованном 18 октября, представители группы официально подтвердили, что будут участвовать в Национальном отборе на Евровидение 2025 года.

"Нам нужно изменить некоторые вещи, чтобы стать лучшими в этом году. Ну, мы будем участвовать, но мы еще не написали песню… пока. Честно говоря, мы написали три песни и сейчас сидим и решаем, какую из них отправить музыкальному продюсеру", — гитарист Валентин Лещинский.

21 октября на странице группы в TikTok появился ролик на котором участники радуются тому, что написали песню для Национального отбора и не могут перестать ее слушать.

Jerry Heil. Несмотря на то, что артистка участвовала в конкурсе 2024 года и заняла с Alyona Alyona 3 место, в социальных сетях девушка начала намекать на свое скоропостижное возвращение. Действительно ли можно ожидать Jerry Heil на конкурсе снова, но уже сольно — неизвестно. До этого она принимала участие в Национальном отборе в 2020 и 2023 годах, но лишь в 2024 смогла доехать на песенный конкурс.

Национальный отбор: лонглист

После 10 ноября "Суспiльне" опубликует лонглист из 20 артистов, которые могут продолжить соревноваться, после чего этот список будет сокращен до 9 исполнителей, который будет опубликован до 20 ноября.

"Среди участников лонглиста, которые не попадут в список финалистов, будет проведено рейтинговое онлайн-голосование, оно определит еще одного участника финала. Полный список финалистов будет обнародован в срок до 17 января 2025 года", — говорится в сообщении.

Финал Нацотбора состоится в феврале 2025 года. Победителя отбора определят по результатам голосования жюри и зрителей.

Напомним, 30 августа стало известно, где и когда состоится конкурс "Евровидение-2025". В процессе отбора для определения хозяина 69-го песенного конкурса Евровидение боролись два города — Базель и Женева. В результате голосования именно Базель будет принимать участников Евровидения-2025. Конкурс состоится с 13 по 17 мая.