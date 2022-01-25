Скандал на нацотборе "Евровидения-2022": место дисквалифицированного LAUD занял капитан СБУ (видео)

Оргкомитет Нацотбора дисквалифицировал LAUD из-за того, что песня, с которой он собирался выступить на конкурсе, была ранее "слита" в интернет. Место исполнителя занял СБУ-шник Barleben.

Бдительный оргкомитет Нацотбра "Евровидения 2022" дисквалифицировал LAUD. Певец в свое оправдание сказал, что это еще черновой вариант Head Under Water, который он предлагал на прошлый Нацотбор. И что трек набрал всего 340 просмотров.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Так или иначе, на место LAUD пригласили тоже исполнителя в стиле соул – Barleben. До забавного их манеры исполнения близки, только у LAUD гораздо больше сценического опыта.

Кто такой Barleben?

29-летний Александр Барлебен родом из Новограда-Волынсккого. Он начал покорять эстрадный Олимп в 2017 году, когда принял участи в 8 сезоне "Х-Фактора". Затем в 2021 году артист рвался принять участие в 11 сезоне "Голоса країни", но ни один из судей не повернул к нему кресло. Однако, когда они узнали, что Александр был волонтером в АТО и является капитаном СБУ (отдал службе 9 лет), то пригласили его участвовать в следующем сезоне.

Плюс исполнителя в его внешности — сладкоголосый парень, похожий на Тома Круза, буквально гипнотизирует своими синими очами. Минус в том, что Александр везде одинаков: он ровно поет своим красивым голосом – не хватает страсти, порыва, откровения. Чего-то, что могло обнаружить его характер. На конкурсе исполнит композицию Hear my words, которую пока скрывает от общественности.