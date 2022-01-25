Скандал на нацвідборі "Євробачення-2022": місце дискваліфікованого LAUD зайняв капітан СБУ (відео)

Оргкомітет Нацвідбору дискваліфікував LAUD через те, що пісня, з якою він збирався виступити на конкурсі, була раніше "злита" в інтернет. Місце виконавця зайняв СБУ-шник Barleben.

Пильний оргкомітет Нацвідбру "Євробачення 2022" дискваліфікував LAUD. Співак на своє виправдання сказав, що це ще чорновий варіант Head Under Water, який він пропонував на минулий Нацвідбір. І що трек набрав лише 340 переглядів.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Так чи інакше, на місце LAUD запросили також виконавця у стилі соул — Barleben. До кумедного, їх манери виконання близькі, тільки у LAUD набагато більше сценічного досвіду.

Хто такий Barleben?

29-річний Олександр Барлебен родом із Новограда-Волинського. Він почав підкорювати естрадний Олімп у 2017 році, коли взяв участь у 8 сезоні "Х-Фактора". Потім у 2021 році артист рвався взяти участь у 11 сезоні "Голосу країни", але жоден із суддів не повернув до нього крісло. Проте коли вони дізналися, що Олександр був волонтером в АТО і є капітаном СБУ (віддав службі 9 років), то запросили його брати участь у наступному сезоні.

Плюс виконавця в його зовнішності — солодкоголосий хлопець, схожий на Тома Круза, буквально гіпнотизує своїми синіми очима. Мінус у тому, що Олександр скрізь однаковий: він рівно співає своїм гарним голосом — не вистачає пристрасті, пориву, одкровення. Чогось, що могло виявити його характер. На конкурсі виконає композицію Hear my words, яку поки що приховує від громадськості.