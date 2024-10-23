Повернення Jerry Heil і дебют Klavdia Petrivna: хто може поїхати на Євробачення від України

Робота над Національним відбором-2025 уже розпочалася і артисти до 10 листопада можуть надсилати свої заявки. Серед тих, хто вже подав пісні помічені СолоХа, а також учасники минулого року — гурт Ziferblat.

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До Євробачення-2025 у Базелі ще далеко, проте робота над конкурсом уже давно триває. Зокрема триває підготовка до Національного відбору, який визначить конкурсанта від України. Фокус розібрався, хто може боротися за право представити країну в Швейцарії.

Низка українських артистів уже встигли публічно заявити про свої наміри взяти участь у відборі і тим самим поборотися за четвертий кубок для країни. Серед них помічені навіть ті, хто вже представляв Україну в минулому.

Нацвідбір на Євробачення-2025: чого очікувати

13 вересня "Суспільне Мовлення" розкрило ім'я нового продюсера національного відбору. У 2022 і 2023 роках це місце займав відомий виконавець Дмитро Шуров (Pianoбой), але тепер його замінить Тіна Кароль.

"Рада приєднатися до команди Національного відбору на Євробачення і мати можливість підтримати як тих, хто робить свої перші кроки, так і тих, хто повертається на сцену Нацвідбору знову. Впевнена, що цього року ми побачимо багато яскравих виконавців, яких ми представимо вам у найкращому світлі. До зустрічі на Нацвідборі!" — ділилася Тіна Кароль.

Примітно, що артистка вже представляла Україну на пісенному конкурсі 2006 року і посіла 7 місце. У травні 2024 року, відповідаючи на запитання підписників в TikTok, дівчина відповіла, що із задоволенням вирушила б на конкурс знову, але зробила б цього разу все інакше.

Однак, у зв'язку з тим, що Тіна Кароль цього року посідає роль продюсерки Національного відбору, шансів побачити її як представницю від України у 2025 році — немає.

Артисти натякають на участь у конкурсі: кого чекати на Нацвідборі

17 вересня відкрився прийом заявок на участь у конкурсі і триватиме він до 10 листопада. Того ж дня про свої амбіції заявила українська співачка СолоХа. Вона поділилася з шанувальниками в соціальній мережі Instagram, що подала пісню і вірить, що зможе гідно представити країну у Швейцарії, адже провела багато репетицій і часу в студії звукозапису.

"Сьогодні (17 вересня, — ред.) перший день подання заявок на участь у Національному відборі на "Євробачення". Я вже подала цю заявку! Багато репетицій і часу в студії звукозапису народили дуже потужну пісню, яку, я дуже сподіваюся, ви всі незабаром почуєте і полюбите", — писала артистка.

Klavdia Petrivna. Новоспечена українська зірка також може спробувати свої шанси на конкурсі. Принаймні в цьому впевнені багато представників шоу-бізнесу. Продюсер Володимир Завадюк в інтерв'ю LuxFM заявляв, що для артистки це був би класний наступний крок у її кар'єрі.

А от її потенційна суперниця СолоХа в інтерв'ю для "Факти Life" поставила під сумнів необхідність участі Klavdia Petrivna в Національному відборі, адже та має "мінімальні голосові дані та мінімальну харизму".

Сама артистка ніяк не коментувала свою можливу участь у Нацвідборі.

Laud. Український артист уже тричі брав участь у відборі, проте останній, у 2022 році, виявився для нього найневдалішим. Незадовго до старту конкурсу його дискваліфікували, адже пісня звучала публічно ще 2018 року, а це порушує правила.

У своєму Telegram-каналі 4 травня артист запитав у шанувальників, чи пора вже готуватися до Євробачення, чи ще рано. Після цього на цю тему він ніяк не висловлювався і немає інформації, чи подавав він заявку.

Артем Пивоваров. У соціальних мережах артист регулярно натякав про своє бажання представити країну на пісенному конкурсі, і в травні 2024 року він звернувся до прихильників із таким запитанням: "Євро 2025?".

Примітно, що цим планам, найімовірніше, не судилося збутися. Правила Національного відбору з 2020 року свідчили, що потенційний представник країни на конкурсі не повинен був здійснювати концертну діяльність і виступати на території Росії або окупованих регіонах після 15 березня 2014 року. Чи планують організатори змінити цей пункт — інформації немає.

Clonnex. Репер зі Львова не залишається осторонь від Євробачення і у своєму TikTok у вересні опублікував ролик зі зверненням до шанувальників, чи готові вони до того, що він може спробувати представити країну на Євробаченні. При цьому жодних офіційних повідомлень про те, що він справді має намір подати заявку — не було.

oneWITCH (Вікторія Родько). У 2023 році дівчина вже намагалася потрапити на конкурс у складі гурту Oy Sound System, але посіла 8 місце. Тепер артистка хоче спробувати свої сили сольно. Цією інформацією вона поділилася з Telegram-каналом "Дім Євробачення" у вересні.

MOLODI. Український гурт, що набирає популярності, в ефірі телеканалу М1 ще влітку озвучив свої наміри брати участь у відборі на Євробачення 2025. Артисти вже тоді працювали над концептом майбутньої заявки, а чи вийшло у них — невідомо. Цю тему вони більше не порушували, а лонглист буде опубліковано лише наприкінці осені.

Ziferblat. Молода група стала відкриттям Національного відбору на Євробачення 2024 року. Їхня пісня "Place I Call Home" посіла друге місце в загальній таблиці результатів, а по журі вони й зовсім перемогли. Ще в той період музиканти заявляли, що обов'язково спробують свої сили знову, якщо буде відповідна композиція.

В інтерв'ю для WiwiBloggs, опублікованому 18 жовтня, представники гурту офіційно підтвердили, що братимуть участь у Національному відборі на Євробачення 2025 року.

"Нам потрібно змінити деякі речі, щоб стати найкращими цього року. Ну, ми будемо брати участь, але ми ще не написали пісню... поки що. Чесно кажучи, ми написали три пісні і зараз сидимо і вирішуємо, яку з них відправити музичному продюсеру", — гітарист Валентин Лещинський.

21 жовтня на сторінці гурту в TikTok з'явився ролик, на якому учасники радіють з того, що написали пісню для Національного відбору, і не можуть перестати її слухати.

Jerry Heil. Попри те, що артистка брала участь у конкурсі 2024 року і посіла з Alyona Alyona 3 місце, у соціальних мережах дівчина почала натякати на своє раптове повернення. Чи справді можна очікувати Jerry Heil на конкурсі знову, але вже сольно — невідомо. До цього вона брала участь у Національному відборі у 2020 і 2023 роках, але лише у 2024 змогла доїхати на пісенний конкурс.

Національний відбір: лонглист

Після 10 листопада "Суспільне" опублікує лонглист із 20 артистів, які можуть продовжити змагатися, після чого цей список буде скорочено до 9 виконавців, який буде опубліковано до 20 листопада.

"Серед учасників лонглиста, які не потраплять до списку фіналістів, буде проведено рейтингове онлайн-голосування, воно визначить ще одного учасника фіналу. Повний список фіналістів буде оприлюднено в термін до 17 січня 2025 року", — ідеться в повідомленні.

Фінал Нацвідбору відбудеться в лютому 2025 року. Переможця відбору визначать за результатами голосування журі та глядачів.

Нагадаємо, 30 серпня стало відомо, де і коли відбудеться конкурс "Євробачення-2025". У процесі відбору для визначення господаря 69-го пісенного конкурсу Євробачення боролися два міста — Базель і Женева. У результаті голосування саме Базель прийматиме учасників Євробачення-2025. Конкурс відбудеться з 13 по 17 травня.