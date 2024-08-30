"Евровидение-2025": где и когда состоится конкурс

В песенном конкурсе Евровидение-2024 победу одержала Швейцария. Именно эта страна будет принимать у себя 69-й песенный конкурс.

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Песенный конкурс Евровидение-2025, которое состоится в Швейцарии проведут в городе Базель. Результаты голосования сообщили на официальной странице Евровидения.

В процессе отбора SRG-SSR для определения хозяина 69-го песенного конкурса Евровидение боролись два города — Базель и Женева. В результате голосования именно Базель будет принимать участников Евровидения-2025.

Дата проведения Евровидения-2025

69-й песенный конкурс "Евровидение" запланирован на вторую-третью неделю мая. Первый полуфинал состоится во вторник, 13 мая, второй полуфинал — в четверг, 15 мая, а гранд-финал состоится в субботу, 17 мая.

Место проведения Евровидения-2025

Конкурс будет проходить на арене St. Jakobshalle, расположенной в Мюнхенштайне, вблизи Базеля. Якобсхалле, которое в основном использовалось для спортивных и концертных мероприятий в закрытых помещениях, первоначально было открыто в сентябре 1976 года с вместимостью 9000 человек. После реконструкции помещение теперь может вместить до 12 400 зрителей и приняло многочисленные концерты и спортивные мероприятия, включая мужской теннисный турнир Swiss Indoors.

Заявления относительно Евровидения 2025

Мартин Остердал, исполнительный супервайзер песенного конкурса Евровидение, сказал: "ЕВС радуется тому, что Базель был выбран городом-хозяином для песенного конкурса Евровидение 2025. Конкурс зародился в Швейцарии в Лугано еще в 1956 году, и это замечательно вернуть его на родину почти через 70 лет".

Конрадин Крамер, президент правительства Базеля, сказал: "Для Базеля большая честь принимать крупнейшее в мире событие живой музыки! Мы с нетерпением ждем этой фантастической возможности представить Базель миру как космополитический город культуры в сердце Европы. Как открытый город в пограничном треугольнике Германии, Франции и Швейцарии, мы ежедневно преодолеваем границы всех видов. Это идеально подходит к песенному конкурсу Евровидение. Мы уже с нетерпением ждем наших гостей со всей Европы: добро пожаловать в Базель!"

Напомним, ранее мы писали, что известно о небинарном певце Nemo.

Кроме этого, Фокус писал, что победитель "Евровидения 2024" Nemo выступит с концертом в Киеве.