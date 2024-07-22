Победитель "Евровидения 2024" Nemo выступит с концертом в Киеве

Несмотря на войну в Украине и активные боевые действия, победитель Евровидения 2024, швейцарский певец Nemo запланировал концерт в Киеве.

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24-летний швейцарский музыкант Nemo, который в этом году победил на песенном конкурсе Евровидение 2024 с песней "The Code", выступит с концертом в Украине. Такую информацию сообщили на официальной странице музыкального фестиваля Atlas Festival.

В частности, известно, что Немо Меттлер планировал визит в Киев уже этим летом, однако из-за плотного рабочего графика победителю Евровидения 2024 не удалось приехать в Украину. Однако уже сегодня артист запланировал в своем творческом графике визит в Украину и концерт в Киеве.

Известно, что предварительно Немо Меттлер выступит в столичном концерт-холле Atlas в рамках европейского турне. Предварительно дата выступления артиста — 7 марта 2025 года.

Заметим, еще на песенном конкурсе Евровидение 2024 в Мальме у Nemo сложились хорошие отношения с украинскими участницами alyona alyona и Jerry Heil. Артисты так подружились, что большую часть времени проводили вместе. Уже тогда Nemo заявил, что мечтает побывать в Украине. Тогда артист даже перепел песню Teresa & Maria, с которой украинские участницы заняли 3 место на Евровидении 2024. В ответ alyona alyona и Jerry Heil озвучили свою версию победного хита Nemo.

Стоит отметить, что стоимость билетов на концерт Nemo стоит от 1300 до 5000 тысяч гривен.

Напомним, ранее мы писали, что известно о небинарном певце Nemo.

Кроме этого, Фокус писал, что у победителя Евровидения 2024 Nemo забрали хрустальный кубок.