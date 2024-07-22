Переможець "Євробачення 2024" Nemo виступить з концертом у Києві

Попри війну в Україні та активні бойові дії, переможець Євробачення 2024, швейцарський співак Nemo запланував концерт в Києві.

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24-річний швейцарський музикант Nemo, який цьогоріч переміг на пісенному конкурсі Євробачення 2024 з піснею "The Code", виступить з концертом в Україні. Таку інформацію повідомили на офіційній сторінці музичного фестивалю Atlas Festival.

Зокрема, відомо, що Немо Меттлер планував візит у Київ вже цього літа, однак через щільний робочий графік переможцю Євробачення 2024 не вдалося приїхати в Україну. Однак вже сьогодні артист запланував у своєму творчому графіку візит в Україну і концерт в Києві.

Відомо, що попередньо Немо Меттлер виступить в столичному концерт-холі Atlas в межах європейського турне. Попередньо дата виступу артиста — 7 березня 2025 року.

Зауважимо, ще на пісенному конкурсі Євробачення 2024 у Мальме у Nemo склалися гарні стосунки з українськими учасницями alyona alyona і Jerry Heil. Артисти так потоваришували, що більшість часу проводили разом. Вже тоді Nemo заявив, що мріє побувати в Україні. Тоді артист навіть переспівав пісню Teresa & Maria, з якою українські учасниці зайняли 3 місце на Євробаченні 2024. У відповідь alyona alyona і Jerry Heil озвучили свою версію переможного хіта Nemo.

Варто зазначити, що вартість квитків на концерт Nemo куштує від 1300 до 5000 тисяч гривень.

Нагадаємо, раніше ми писали, що відомо про небінарного співака Nemo.

Крім цього, Фокус писав, що у переможця Євробачення 2024 Nemo забрали кришталевий кубок.