"Не знаю, де він зараз": у переможця Євробачення 2024 Nemo забрали кришталевий кубок (відео)

Nemo зізнався, що приз пісенного конкурсу Євробачення 2024 у нього забрали. Співак пожартував, що розпочав власне розслідування з цього приводу.

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У переможця Євробачення 2024 у Мальме, швейцарського співака Nemo, забрали приз фестивалю — кришталевий мікрофон. Про це артист розповів під час радіоефіру, відео якого опубліковано в TikTok.

За словами Nemo, організатори забрали в нього приз після фотосесії та прес-конференції. Наразі співак не впевнений, чи буде йому повернуто нагороду, оскільки не було дано чітких обіцянок.

"Ми точно не знаємо, що сталося, але він (приз у вигляді кришталевого мікрофона — ред.) не в моїй валізі, тому ми працюємо над тим, щоб знайти його. Я правда не знаю, де він зараз", — поділився переможець Євробачення 2024.

Виконавець пожартував, що почав проводити власне розслідування. Nemo висловив припущення, що оргкомітет пісенного конкурсу може відправити нагороду поштою пізніше. "Вони дали мені новий, коли мій зламався. Потім вони забрали його, тому що це був неофіційний приз, а запасний", — пояснив співак дії організаторів Євробачення 2024.

Нагадаємо, розчулившись після оголошення переможця пісенного конкурсу, Nemo так "розійшовся", що розбив нагороду на сцені. Співак навіть не впустив кришталевий кубок, а просто поклав на сцену, і він розколовся. Майже одразу ж переможцю принесли інший мікрофон, з яким він позував на фото.