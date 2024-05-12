Зламана нагорода та антиізраїльські протести: чим запам'ятається "Євробачення 2024"

Євробачення 2024 вже назвали найбільш заполітизованим за всю 68-річну історію конкурсу.

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11 травня у шведському Мальме відгримів гранд-фінал 68-го міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення 2024", перемогу в якому здобули представник Швейцарії Nemo. Аlyona alyona і Jerry Heil, які представляли Україну з піснею Teresa & Maria та постановкою номера всесвітньо відомої кліпмейкерки Тані Муіньо, посіли третє місце, пропустивши вперед Хорватію.

Цього року на шоу і за лаштунками відбулося чимало подій, зокрема й скандальних, про які писали світові ЗМІ. Фокус зібрав найгучніші моменти "Євробачення 2024"

26 - 1, або Дискваліфікація Нідерландів

Після другого півфіналу, який відбувся 9 травня, виконавця з Нідерландів Йоста Кляйна, який увійшов до 20-ки фіналістів, було дискваліфіковано. Причиною стала скарга, подана на Кляйна до шведської поліції співробітницею знімальної групи "Євробачення", яка звинуватила його в залякуванні. Таким чином кількість конкурсантів скоротилася з 26 до 25.

Крім того, стало відомо, що після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Кляйн виступав у Санкт-Петербурзі та співпрацював із російськими артистами, а в березні 2022 року випустив трек, у якому висловлював любов до Росії.

Рішення зняти артиста з конкурсу вже наробило багато галасу.

Телекомпанія Avrtotros назвала дискваліфікацію Кляйна "непропорційною" і заявила, що "шокована цим рішенням" і "повернеться до цього пізніше".

"Всупереч чітко укладеним домовленостям, Йост був знятий на відео, коли він тільки-но зійшов зі сцени і був змушений бігти в гримерку. У цей момент Йост неодноразово заявляв, що не хоче, щоб його знімали. Цього не було дотримано. Це призвело до загрозливого руху Йоста в бік камери. Йост не чіпав операторку", — заявили представники нідерландської компанії.

Нідерландська телекомпанія спростувала звинувачення у бік Кляйна Фото: AVROTROS

Кляйн був серед фаворитів на перемогу в конкурсі цього року зі своєю піснею "Europapa". Проєвропейський техно-гімн був присвячений його батькові, якого він втратив через рак у 12 років.

Хоча в минулому конкурсантів дискваліфікували з Євробачення, жоден із них ніколи не втрачав своє місце так близько до фіналу. Найчастіше пісні відхиляють на етапі відбору. У 2021 році білоруську пісню було заборонено після відмови змінити текст пісні, який конкурс визнав політичним за своєю суттю; в той час як у 2016 році Румунії було заборонено брати участь через непогашену заборгованість перед ЄМС.

Війна в Ізраїлі: конкурсантка з Ізраїлю зазнала цькування

Представницю Ізраїлю Еден Голан не обійшла стороною ситуація, яка зараз відбувається в її країні. Антиізраїльські протести, які із завидною періодичністю відбуваються в різних країнах і містах, не оминули і Мальме. Тисячі демонстрантів, які розмахують палестинськими прапорами, заполонили третє за величиною місто Швеції 9 травня, закликаючи до припинення вогню в Газі і протестуючи проти участі Ізраїлю в конкурсі пісні "Євробачення".

Шведська поліція охороняла готель, де жила представниця Ізраїлю

Пісня Ізраїлю "Hurricane" у виконанні 20-річної Еден Голан забезпечила собі місце в гранд-фіналі, посівши місце в десятці найкращих у другому півфіналі. Ба більше, поряд із Хорватією та Швейцарією, вона увійшла до трійки фаворитів букмекерських контор.

Однак протягом кількох тижнів артисти та активісти закликали "Євробачення" заборонити виступ Ізраїлю через його бойові дії в секторі Газа.

За повідомленнями поліції, у день гранд-фіналу очікується, що до 20 тисяч демонстрантів вийдуть на мітинг проти участі Ізраїлю в Мальме, понад 360 тисяч жителів якого представляють 186 національностей. Багато з них — вихідці з Близького Сходу.

Антиізраїльська акція перед гранд-фіналом Євробачення 2024

Повертаючись до Голан, додамо, що в її біографії є цікавий факт, про який пише The Washington Post. Вона народилася в ізраїльському місті Кфар-Саба 2003 року в українсько-латвійській родині, але 13 років провела в Москві, де працював її батько. Едді Голан протягом шести років обіймав посаду голови ради директорів Совкомбанка, одного з 13 російських банків. "системно значущі" кредитні організації, які згодом стали об'єктом міжнародних санкцій.

Голани повернулися до Ізраїлю 2022 року, що збіглося з повномасштабним вторгненням Росії в Україну. До того як виїхати на батьківщину, артистка виступала в анексованому Криму разом з іншими російськими виконавцями. Її поп-групу Cosmo Girls продюсував Григорій Лепс, переконаний прихильник президента Росії Володимира Путіна і вторгнення Росії в Україну.

Про те, що політична повістка щодо Ізраїлю мала місце, свідчить і той факт, що міжнародне журі обійшло Ізраїль 12 балами, і Голан, яка була у фаворитах букмекерів, у підсумку опустилася на п'яте місце.

Еден Голан співала в російській групі Cosmo Girls, яку продюсував путініст Григорій Лепс

Щорічне свято музики, яке дивляться понад 150 мільйонів людей, часто переплітається з політикою. Однак деякі спостерігачі кажуть, що це найбільш політично забарвлений конкурс за всю його 68-річну історію, підкреслює The Washington Post.

Грету Тунберг затримано на антиізраїльському мітингу

Близько 12 тисяч пропалестинських протестувальників, зокрема 21-річна активістка Грета Тунберг, зібралися в Мальме напередодні фіналу Євробачення у вечір гранд-фіналу. Вони вимагали не допустити до конкурсу учасницю від Ізраїлю Іден Голан. Поліція затримала шведку, яка на знак підтримки Палестини одягла на шию чорно-білу хустку. Фото, де правоохоронці ведуть її, облетіли світові ЗМІ.

Грета заявила журналістам, що існує "моральне зобов'язання діяти" і виступити проти військової операції Ізраїлю в секторі Газа.

"Якщо ми — десятки тисяч людей, які заполонили вулиці Мальме під час Євробачення і заявляють, що ми не погодимося з продовженням цього, то це дуже сильний сигнал — і це дійсно має значення", — заявила Тунберг.

Грету Тунберг відводять із пропалестинської демонстрації

Португалія підтримала Палестину зі сцени "Євробачення 2024"

Португальська співачка Iolanda (Іоланда Коста) під час виступу негласно стала на бік Палестини в ізраїльській війні. Свій виступ вона закінчила словами "Мир восторжествує". На відкритті "параду прапорів" вона одягла сукню, створену палестинським дизайнером. Вбрання у вигляді рибальської сітки черпає натхнення з гострих тем, які досліджував палестинський сатиричний карикатурист Наджі Аль Алі, убитий 1987 року.

Нігті артистки були прикрашені зеленим, червоним, білим і чорним кольорами, а також візерунком з куфії.

Співачка Iolanda (Іоланда Коста) та її підтримка Палестини

Перемога Швейцарії та розбитий трофей

У гранд-фіналі "Євробачення 2024" перемогли небінарний представник Швейцарії Nemo з композицією The Code. Це перша перемога Швейцарії з 1988 року, коли тріумфаторкою конкурсу від Швейцарії стала Селін Діон.

Отримуючи нагороду з рук Loreen, торішньої тріумфаторки конкурсу, вони не змогли стримати сліз радості. Однак трофей у руках Nemo в цілості пробув недовго. Емоційно виступаючи після оголошення переможця, вони так "розійшлися", що розбили нагороду на сцені. Nemo навіть не впустив її, а просто поклав на сцену, і вона зламалася. Фанати це помітили.

Момент, коли Nemo розбили свій трофей

"Вони буквально зламали код, а потім трофей, яка легенда!!!", "Nemo зламав код. Тепер він зламав трофей!!!" А інший із таким самим жартом написав: "Вони зламали код і трофей зокрема", — написали в соцмережах.

Раніше Фокус писав, як пройшов конкурс "Євробачення 2024".