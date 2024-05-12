Сломанная награда и антиизраильские протесты: чем запомнится "Евровидение 2024"

Евровидение 2024 уже назвали самым заполитизированным за всю 68-летнюю историю конкурса.

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11 мая в шведском Мальме отгремел гранд-финал 68-ой международного песенного конкурса "Евровидение 2024", победу в котором одержал представитель Швейцарии Nemo. Аlyona alyona и Jerry Heil, представлявшие Украину с песней Teresa & Maria и постановкой номера всемирно известной клипмейкера Тани Муиньо, заняли третье место, пропустив вперед Хорватию.

В этом году на шоу и за кулисами произошло немало событий, в том числе и скандальных о которых писали мировые СМИ. Фокус собрал самые нашумевшие моменты "Евровидения 2024"

26 — 1, или Дисквалификация Нидерландов

После второго полуфинала, который состоялся 9 мая, исполнитель из Нидерландов Йост Кляйн, который вошел в 20-ку финалистов, был дисквалифицирован. Причиной стала жалоба, поданная на Кляйна в шведскую полицию сотрудницей съемочной группы "Евровидения", которая обвинила его в запугивании. Таким образом количество конкурсантов сократилось с 26 до 25.

Кроме того, стало известно, что после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Кляйн выступал в Санкт-Петербурге и сотрудничал с российскими артистами, а в марте 2022 года выпустил трек, в котором выражал любовь к России.

Решение снять артиста с конкурса уже наделало много шума.

Телекомпания Avrtotros назвала дисквалификацию Кляйна "непропорциональной" и заявила, что "шокирована этим решением" и "вернется к этому позже".

"Вопреки четко заключенным договоренностям, Йост был снят на видео, когда он только что сошел со сцены и был вынужден бежать в гримерку. В этот момент Йост неоднократно заявлял, что не хочет, чтобы его снимали. Это не было соблюдено. Это привело к угрожающему движению Йоста в сторону камеры. Йост не тронул операторшу", – заявили представители нидерландской компании.

Нидерландская телекомпания опровергла обвинения в сторону Кляйна Фото: AVROTROS

Кляйн был среди фаворитов на победу в конкурсе этого года со своей песней "Europapa". Проевропейский техно-гимн был посвящен его отцу, которого он потерял из-за рака в 12 лет.

Хотя в прошлом конкурсантов дисквалифицировали с Евровидения, ни один из них никогда не терял свое место так близко к финалу. Чаще всего песни отклоняют на этапе отбора. В 2021 году белорусская песня была запрещена после отказа изменить текст песни, который конкурс счел политическим по своей сути; в то время как в 2016 году Румынии было запрещено участвовать из-за непогашенной задолженности перед ЕВС.

Война в Израиле: конкурсантка из Израиля подверглась травле

Представительницу Израиля Эден Голан не обошла стороной ситуация, которая сейчас происходит в ее стране. Антиизраильские протесты, которые с завидной периодичностью проходят в разных странах и городах, не обошли стороной и Мальме. Тысячи демонстрантов, размахивающих палестинскими флагами, наводнили третий по величине город Швеции 9 мая, призывая к прекращению огня в Газе и протестуя против участия Израиля в конкурсе песни "Евровидение".

Шведская полиция охраняла отель, где жила представительница Израиля

Песня Израиля "Hurricane" в исполнении 20-летней Эден Голан обеспечила себе место в гранд-финале, заняв место в десятке лучших во втором полуфинале. Более того, наряду с Хорватией и Швейцарией, она вошла в тройку фаворитов букмекерских контор.

Однако в течение нескольких недель артисты и активисты призывали "Евровидение" запретить выступление Израиля из-за его боевых действий в секторе Газа.

По сообщениям полиции, в день гранд-финала ожидается, что до 20 тысяч демонстрантов выйдут на митинг против участия Израиля в Мальме, более 360 тысяч жителей которого представляют 186 национальностей. Многие из них – выходцы с Ближнего Востока.

Антиизраильская акция перед гранд-финалом Европидения 2024

Возвращаясь к Голан, добавим, что в ее биографии есть интересный факт, о котором пишет The Washington Post Она родилась в израильском городе Кфар-Саба в 2003 году в украинско-латвийской семье, но 13 лет провела в Москве, где работал ее отец. Эдди Голан в течение шести лет занимал пост председателя совета директоров Совкомбанка, одного из 13 российских банков. "системно значимые" кредитные организации, которые впоследствии стали объектом международных санкций.

Голаны вернулись в Израиль в 2022 году, что совпало с полномасштабным вторжением России в Украину. До того как уехать на родину, артистка выступала в аннексированном Крыму вместе с другими российскими исполнителями. Ее поп-группу Cosmo Girls продюсировал Григорий Лепс, убежденный сторонник президента России Владимира Путина и вторжения России в Украину.

О том, что политическая повестеа касательно Израиля имела место, говорит и тот факт, что международное жюри обошло Израиль 12 баллами, и Голан, которая была в фаворитах букмекеров, в итоге опустилась на пятое место.

Эден Голан пела в российской группе Cosmo Girls, которую продюсировал путинист Григорий Лепс

Ежегодный праздник музыки, который смотрят более 150 миллионов человек, часто переплетается с политикой. Однако некоторые наблюдатели говорят, что это самый политически окрашенный конкурс за всю его 68-летнюю историю, подчеркивает The Washington Post.

Грета Тунберг задержана на антиизраильском митинге

Около 12 тысяч пропалестинских протестующих, в том числе 21-летняя активистка Грета Тунберг, собрались в Мальме накануне финала Евровидения в вечер гранд-финала. Они требовали не допустить к конкурсу участницу от Израиля Иден Голан. Полиция задержала шведку, которая в знак поддержки Палестины надела на шею черно-белый платок. Фото, где правоовоохранители ведут ее, облетели мировые СМИ.

Грета заявила журналистам, что существует "моральное обязательство действовать" и выступить против военной операции Израиля в секторе Газа.

"Если мы — десятки тысяч людей, наводнивших улицы Мальме во время Евровидения и заявляющих, что мы не согласимся с продолжением этого, то это очень сильный сигнал — и это действительно имеет значение", – заявила Тунберг.

Грету Тунберг уводят с пропалестинской демонстрации

Португалия поддержала Палестину со сцены "Евровидения 2024"

Португальская певица Iolanda (Иоланда Коста) во время выступления негласно стала на сторону Палестины в израильской войне. Свое выступление она закончила словами "Мир восторжествует". На открытии "парада флагов" она надела в платье, созданное палестинским дизайнером. Наряд в виде рыбацкой сетки черпает вдохновение из острых тем, которые исследовал палестинский сатирический карикатурист Наджи Аль Али, убитый в 1987 году.

Ногти артистки были украшены зеленым, красным, белым и черным цветами, а также узором из куфии.

Певица Iolanda (Иоланда Коста) и ее поддержка Палестины

Победа Швейцарии и разбитый трофей

В гранд-финале "Евровидения 2024" победил небинарный представитель Швейцарии Nemo с композицией The Code. Это первая победа Швейцарии с 1988 года, когда триумфатором конкуса от Швейцарии стала Селин Дион.

Получая награду из рук Loreen, прошлогодней триумфаторки конкурса, он не смог сдержать слез радости. Однако трофей в руках швейцарца в целости пробыл недолго. Эмоционально выступая после объявления победителя, он так "разошелся", что разбил награду на сцене. Nemo даже не уронил его, а просто положил на сцену, и он сломался. Фанаты это заметили.

Момент, когда Nemo разбил свой трофей

"Они буквально взломали код, а потом трофей, какая легенда!!", "Nemo сломал код. Теперь он сломал трофей!!!" А другой с такой же шуткой написал: "Они сломали код и трофей в том числе", – написали в соцсетях.

Ранее Фокус писал, как прошел конкурс "Евровидение 2024".