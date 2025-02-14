Журналисты подчеркивают, что Трамп не слишком озабочен тем, как США будут воспринимать в мире, если Вашингтон "предаст" Украину.

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Украинцы и палестинцы мешают миротворчеству президента США Дональда Трампа. Об этом пишет The Washington Post.

В этом контексте упоминается звонок Трампа президенту РФ Владимиру Путину, который состоялся 12 февраля.

"После полномасштабного вторжения России в 2022 году Украина оказалась в состоянии экзистенциальной борьбы за выживание. Киев не хочет, чтобы иностранные государства заставляли его идти на уступки, и опасается, что Трамп уменьшит рычаги влияния на Украину в гипотетическом соглашении с Россией", — говорится в материале.

Однако, отмечают авторы статьи, Трамп продолжает позиционировать себя как "неортодоксального миротворца", который готов вести дискуссии и находить решения, на которые другие не способны. Он также не слишком озабочен вопросом суверенитета Украины, предлагая зарезервировать за Соединенными Штатами богатство критически важных полезных ископаемых страны в обмен на гарантии безопасности.

"Ваши политики потеряли достоинство. Предательство Украины после Афганистана будет иметь катастрофические последствия для восприятия Америки в мире", — сказал журналистам украинский военный офицер на условиях анонимности.

Также в статье упоминается желание президента США депортировать палестинцев из сектора Газа в соседние арабские страны.

На месте разрушенного города Трамп хочет построить курортную зону. Эту идею отвергли как сами палестинцы, так и Египет с Иорданией, куда Трамп предлагал их отправить.

"Если политические стремления палестинцев не имеют значения для Трампа, то политические беспокойства украинцев также не имеют значения — к великой радости для тех, кто находится в ближайшем окружении Кремля", — отметили журналисты.

Напомним, 14 февраля вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что США могут силой принудить Москву к соглашению по Украине.

13 февраля издание The Times обнародовало материал, в котором говорится о том, что Европа недовольна, что Трамп сначала позвонил Путину.