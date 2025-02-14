"Не для того украинцы воевали 3 года": Европа недовольна, что Трамп сначала позвонил Путину, — СМИ

Политики ЕС сравнивают происходящее с Украиной с тем, как в 1938 году в Мюнхене Гитлеру отдали часть Чехословакии без ее согласия.

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Европа очень обеспокоена тем, что президент США Дональд Трамп начал переговоры с РФ с уступок, а чиновники некоторых государств считают, что украинцам стоит послать Трампа вслед за российским кораблем. Об этом пишет издание The Times.

В частности, британские чиновники считают "серьезным ударом" решение Трампа сначала позвонить Путину, а Зеленского оставить позади,.

Однако еще более ужасным является то, что на пресс-конференции в Овальном кабинете Трамп уклонился от прямого ответа на вопрос о том, считает ли он Украину равноправным партнером в переговорах.

"Некоторые из нас подумали: не для того украинцы воевали три года, теряли своих сыновей и дочерей, чтобы их исключили из обсуждений их будущего. Я имею в виду, если бы я был на их месте, я бы передал Трампу тот же месседж, что и те, кто был на острове Змеином", — сказал The Times неназванный собеседник в британском Минобороны.

Журналисты напомнили, что Лондон обнародовал официальное заявление, в котором в сдержанных формулировках отметил недопустимость переговоров с Кремлем в обход Украины.

В то же время источник The Times признал, что вряд ли хоть кто-то из европейских стран сможет существенно повлиять на переговоры с Москвой, пока не согласится развернуть собственные миротворческие войска в Украине.

Однако это не означает, что европейцам все равно.

Звонок Трампа Путину уже активно сравнивают с Мюнхенским соглашением 1938 года, по которому Великобритания и Франция отдали Гитлеру часть Чехословакии, не спрашивая мнение Праги.

"Мюнхен-2... Европа, готовься", — отметил латвийский депутат Европарламента Рихардс Колс.

Высокопоставленные европейские дипломаты заявили журналистам, что Трамп и его администрация "бросили Украину под автобус".

"Ослабить нашу позицию еще до начала переговоров. Зачем это делать? Украина пообещала редкоземельные (металлы, — ред.) в обмен на это. А что пообещала Россия? Ничего! Они продолжают свои имперские амбиции", — подчеркнул один из источников The Times.

Напомним, 12 февраля Дональд Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Путиным.

В этот же день, но позже Трамп поговорил по телефону с Владимиром Зеленским.