"Это не очень приятно": Зеленский отреагировал на первый звонок Трампа Путину (видео)

Украинский президент назвал разговор с Дональдом Трампом "хорошим", добавив, что это уже третий телефонный звонок между двумя лидерами.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не считает звонок главы Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа президенту Российской Федерации Владимиру Путину приоритетом. Об этом он заявил в комментарии "Радио Свобода".

"В разговоре он (Дональд Трамп — ред.) не сказал, что Путин и Россия была в приоритете. Мы доверяем этим словам... Поэтому я не воспринимаю, что этот звонок был приоритет. Хотя, действительно, это не очень приятно", — прокомментировал Владимир Зеленский.

Он добавил, что с президентом США уже было три телефонных разговора. Последние переговоры Зеленский назвал "очень хорошими".

"Мы с ним говорили, был очень хороший разговор. Мы говорили обо всем, и о северных корейцах. Он удивлен сказал, что его поражает то, что мы построили такую систему дронов и такую технологическую платформу, и около 200 предприятий. Он понимает, что происходит, он понимает, что мы номер один в мире или одни из первых", — добавил глава государства.

По его мнению, за столом переговоров с Россией должны быть также и европейские партнеры, поскольку они помогали Киеву. Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина является частью Европы и будет членом Европейского Союза.

Напомним, вечером в среду, 12 февраля, президенты Соединенных Штатов Америки и Украины провели телефонный разговор. Он завершился примерно в 19:40 по Киеву. Разговор двух президентов был посвящен предстоящей встрече в Мюнхене на конференции по безопасности. Во время разговора было обсуждено множество тем, связанных с войной.

Добавим, что перед этим у Дональда Трампа был разговор с Владимиром Путиным. Во время разговора они обсудили российско-украинскую войну. Политики согласовали первые шаги для завершения боевых действий в Украине. Они договорились, что команды обеих стран начинают переговоры относительно войны.