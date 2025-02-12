Обсудили множество тем, связанных с войной: Трамп рассказал, о чем говорил с Зеленским

В основном, разговор двух президентов был посвящен будущей встрече в Мюнхене на конференции по безопасности. Американскую делегацию возглавят вице-президент Джей Ди Вэнс и государственный секретарь Марко Рубио.

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Глава Белого дома Дональд Трамп в социальной сети Truth Social сообщил некоторые подробности своей беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским. Разговор прошел очень хорошо, отметил президент США.

Владимир Зеленский, отметил Трамп, хочет заключить мир. Такой же позиции, по словам американского лидера, придерживается и президент РФ Владимир Путин.

"Мы обсудили множество тем, связанных с войной", — сообщил Трамп, уточнив, что в основном разговор был посвящен будущей встрече в Мюнхене, которая будет организована в пятницу, 14 февраля. Американскую делегацию возглавят вице-президент Джей Ди Вэнс и государственный секретарь Марко Рубио.

"Я надеюсь, что результаты этой встречи будут положительными. Пора прекратить эту нелепую войну, в которой произошли массовые и совершенно ненужные смерти и разрушения", — полагает Дональд Трамп.

Отметим, что перед звонком Зеленскому американский президент провел полуторачасовой разговор с главой Кремля. Во время разговора политики согласовали первые шаги для завершения боевых действий в Украине. Кроме российско-украинской войны, Трамп и Путин говорили о Ближнем Востоке, искусственном интеллекте и многом другом.

Ранее Дональд Трамп рассказал журналистам, что имел несколько телефонных разговоров с президентом России, во время которых обсуждал вопрос завершения "военного конфликта". По словам американского лидера, глава РФ хочет, чтобы перестали гибнуть люди.