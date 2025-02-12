Обговорили безліч тем, пов'язаних із війною: Трамп розповів, про що говорив із Зеленським

Здебільшого, розмова двох президентів була присвячена майбутній зустрічі в Мюнхені на конференції з безпеки. Американську делегацію очолять віцепрезидент Джей Ді Венс і державний секретар Марко Рубіо.

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Глава Білого дому Дональд Трамп у соціальній мережі Truth Social повідомив деякі подробиці своєї бесіди з президентом України Володимиром Зеленським. Розмова пройшла дуже добре, зазначив президент США.

Володимир Зеленський, зазначив Трамп, хоче укласти мир. Такої ж позиції, за словами американського лідера, дотримується і президент РФ Володимир Путін.

"Ми обговорили безліч тем, пов'язаних із війною", — повідомив Трамп, уточнивши, що здебільшого розмова була присвячена майбутній зустрічі в Мюнхені, яка буде організована в п'ятницю, 14 лютого. Американську делегацію очолять віце-президент Джей Ді Венс і державний секретар Марко Рубіо.

"Я сподіваюся, що результати цієї зустрічі будуть позитивними. Пора припинити цю безглузду війну, в якій відбулися масові й абсолютно непотрібні смерті та руйнування", — вважає Дональд Трамп.

Зазначимо, що перед дзвінком Зеленському американський президент провів півторагодинну розмову з главою Кремля. Під час розмови політики узгодили перші кроки для завершення бойових дій в Україні. Крім російсько-української війни, Трамп і Путін говорили про Близький Схід, штучний інтелект і багато іншого.

Раніше Дональд Трамп розповів журналістам, що мав кілька телефонних розмов із президентом Росії, під час яких обговорював питання завершення "військового конфлікту". За словами американського лідера, глава РФ хоче, щоб перестали гинути люди.