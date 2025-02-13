"Це не дуже приємно": Зеленський відреагував на перший дзвінок Трампа Путіну (відео)

Український президент назвав розмову з Дональдом Трампом "хорошою", додавши, що це вже третій телефонний дзвінок між двома лідерами.

Related video

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не вважає дзвінок глави Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа президенту Російської Федерації Володимиру Путіну пріоритетом. Про це він заявив в коментарі "Радіо Свобода".

"У розмові він (Дональд Трамп — ред.) не сказав, що Путін і Росія була в пріоритеті. Ми довіряємо цим словами… Тому я не сприймаю, що цей дзвінок був пріоритет. Хоча, дійсно, це не дуже приємно", — прокоментував Володимир Зеленський.

Він додав, що з президентом США уже було три телефонні розмови. Останні перемовини Зеленський назвав "дуже хорошими".

"Ми з ним говорили, була дуже хороша розмова. Ми говорили про все, і про північних корейців. Він здивований сказав, що його вражає те, що ми побудували таку систему дронів і таку технологічну платформу, і біля 200 підприємств. Він розуміє, що відбувається, він розуміє, що ми номер один у світі або одні з перших", — додав глава держави.

На його думку, за столом перемовин з Росією повинні бути також і європейські партнери, оскільки вони допомагали Києву. Володимир Зеленський наголосив, що Україна є частиною Європи і буде членом Європейського Союзу.

Нагадаємо, увечері у середу, 12 лютого, президенти Сполучених Штатів Америки та України провели телефонну розмову. Вона завершилася приблизно о 19:40 за Києвом. Розмова двох президентів була присвячена майбутній зустрічі в Мюнхені на конференції з безпеки. Під час розмови було обговорено безліч тем, пов'язаних з війною.

Додамо, що перед цим у Дональда Трампа була розмова з Володимиром Путіним. Під час розмови вони обговорили російсько-українську війну. Політики погодили перші кроки для завершення бойових дій в Україні. Вони домовились, що команди обох країн починають переговори стосовно війни.