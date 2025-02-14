"Не для того українці воювали 3 роки": Європа незадоволена, що Трамп спочатку подзвонив Путіну, — ЗМІ

Політики ЄС порівнюють те, що відбувається з Україною, з тим, як у 1938 році у Мюнхені Гітлеру віддали частину Чехословаччини без її згоди.

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Європа дуже стурбована тим, що президент США Дональд Трамп розпочав перемовини з РФ з поступок, а чиновники деяких держав вважають, що українцям варто послати Трампа услід за російським кораблем. Про це пише видання The Times.

Зокрема, британські чиновники вважають "серйозним ударом" рішення Трампа спочатку зателефонувати Путіну, а Зеленського залишити позаду,.

Проте ще жахливішим є те, що на пресконференції в Овальному кабінеті Трамп ухилився від прямої відповіді на запитання про те, чи вважає він Україну рівноправним партнером у переговорах.

"Дехто з нас подумав: не для того українці воювали три роки, втрачали своїх синів і дочок, щоб їх виключили з обговорень їхнього майбутнього. Я маю на увазі, якби я був на їхньому місці, я б передав Трампу той самий меседж, що й ті, хто був на острові Зміїному", — сказав The Times неназваний співрозмовник у британському Міноборони.

Журналісти нагадали, що Лондон оприлюднив офіційну заяву, в якій у стриманих формулюваннях наголосив на неприпустимості переговорів з Кремлем в обхід України.

Водночас джерело The Times визнало, що навряд чи бодай хтось з європейських країн зможе істотно вплинути на переговори з Москвою, доки не зголоситься розгорнути власні миротворчі війська в Україні.

Однак це не означає, що європейцям байдуже.

Дзвінок Трампа Путіну вже активно порівнюють із Мюнхенською угодою 1938 року, за якою Британія і Франція віддали Гітлеру частину Чехословаччини, не питаючи думку Праги.

"Мюнхен-2… Європа, готуйся", — зазначив латвійський депутат Європарламенту Ріхардс Колс.

Високопоставлені європейські дипломати заявили журналістам, що Трамп і його адміністрація "кинули Україну під автобус".

"Послабити нашу позицію ще до початку переговорів. Навіщо це робити? Україна пообіцяла рідкоземельні (метали, — ред.) в обмін на це. А що пообіцяла Росія? Нічого! Вони продовжують свої імперські амбіції", — наголосило одне з джерел The Times.

Нагадаємо, 12 лютого Дональд Трамп провів телефонну розмову з Володимиром Путіним.

У цей же день, але пізніше Трамп поговорив телефоном з Володимиром Зеленським.