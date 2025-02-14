Дональд Трамп повесил свое фото под арестом в Белом доме

Фотография президента США под арестом, или магшот, сделанная в 2023 году, теперь украшает коридор и видна из Овального кабинета.

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Фотография президента США Дональда Трампа, или магшот, одна из самых скандальных его фотографий, сделанная офисом шерифа округа Фултон, теперь висит в Белом доме. Снимок был сделан после того, как в августе 2023 года Трамп сдался властям по обвинению в незаконном сговоре с целью отмены результатов выборов 2020 года в Джорджии. Об этом пишет Newsweek.

Это первый подобный случай для бывшего президента США. Тогда предвыборный штаб Трампа извлек выгоду из фотографии в полиции, разместив изображение на кружках, футболках и других товарах и использовав его для сбора средств.

Магшот Дональда Трампа Фото: Getty Images

Хотя некоторые сочли это моментом позора, для Трампа и его сторонников это стало знаком чести, поскольку ему были предъявлены уголовные обвинения по нескольким делам, которые он называл политическим преследованием, ведя кампанию за возвращение в Белый дом в 2024 году.

Президент воссоздал выражение лица со своего фото под арестом для своего официального портрета, который был опубликован перед его инаугурацией в прошлом месяце.

Новое дополнение к интерьеру Белого дома впервые было замечено на фотографии, сделанной во время встречи Трампа с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Белом доме в четверг.

Встреча Дональда Трампа и Нарендры Моди Фото: Getty Images

Фотографию в рамке можно увидеть висящей на стене в коридоре возле Овального кабинета, прямо за головой главы аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз.

Президент США Дональд Трамп заявил во время круглого стола с избирателями в июне прошлого года: "Этот магшот — лучший из всех, он намного превзошел Элвиса Пресли и Фрэнка Синатру. Это снимок номер один за всю историю. Это действительно удивительно. С тех пор, как это произошло, поддержка среди чернокожего и испаноязычного сообщества резко возросла".

В августе 2023 года его сын, Дональд Трамп-младший, заявил журналистам, что этот снимок "станет самой знаковой фотографией в истории политики США, если не в истории Соединенных Штатов. Я вообще не беспокоюсь по этому поводу".

Магшот Дональда Трампа в Белом доме Фото: Getty Images

Тем временем дело, в ходе которого и был сделан снимок, остается неопределенным, учитывая возвращение Трампа в Белый дом. Окружной прокурор округа Фултон Фани Уиллис была отстранена от дела в декабре, но она обратилась в Верховный суд Джорджии с просьбой отменить решение.

Два федеральных дела против Трампа были отозваны после того, как он победил на выборах 2024 года. В прошлом месяце Трамп получил безоговорочное освобождение по делу о взятках в Нью-Йорке, но подал апелляцию на приговор.

Напомним, кроме Дональда Трампа с премьер-министром Индии Нарендрой Моди также встречался Илон Маск. На встречу он взял с собой уже троих своих детей и свою нынешнюю девушку Шивон Зилис.