В США арестовали бывшего президента Дональда Трампа, — CNN (видео)

По словам журналистов, под зданием суда уже начались столкновения между сторонниками и противниками бывшего американского лидера.

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Бывший президент Соединенных Штатов Америки прибыл в офис окружного прокурора Манхэттена в Нижнем Манхэттене, где был арестован. Об этом пишет издание CNN.

По данным журналистов, арестованный Трамп будет содержаться под надзором правоохранителей вплоть до момента предъявления ему обвинения.

Трамп арестован

СМИ также отмечают, что арест Трампа является формальностью и что в процессе задержания у бывшего американского лидера снимут отпечатки пальцев, после чего он будет доставлен в зал суда. Ожидается, что по отношению к Трампу не будут применяться наручники, так как он останется под постоянной охраной полиции.

В сети также появилось видео, на котором Трамп вышел из Trump Tower, чтобы направиться в суд. В то же время под зданием суда уже начались стычки между сторонниками и противниками бывшего американского президента.

Трамп направляется в суд

"Это сюрреалистично, они собираются арестовать меня. Не могу поверить, что это происходит в Америке", — говорится в последней публикации Трампа в его соцсети Truth Social.

Последний пост Трампа в Truth Social

Напомним, что 30 марта окружной прокуратуре Манхэттена предъявили обвинения бывшему президенту США Дональду Трампу в связи с выплатой средств порнозвезде Сторми Дэниелс за молчание об их предполагаемой связи незадолго до президентских выборов 2016 года. Примечательно, что это первый подобный случай в истории Соединенных Штатов.

Дональд Трамп раскритиковал решение прокуратуры, назвав его "политическим преследованием". Он заявил, что демократы участвуют в "охоте на ведьм", пытаясь воспрепятствовать его движению "Сделаем Америку снова великой".

Мы также писали о том, что 4 апреля Дональд Трамп прибыл самолетом в Нью-Йорк, где должно состоятся служебное заседание.