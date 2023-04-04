Экс-президент США Дональд Трамп прибыл на "исторический" суд в Нью-Йорк

Сын экс-президента Трамп-младший решил поддержать отца своеобразным образом и разместил "послание" недоброжелателям в виде отпечатков руки и среднего пальца.

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45-й президент США Дональд Трамп прибыл самолетом в Нью-Йорк, где его ожидает судебное заседание. Экс-президента впервые в истории США судят за выплату средств бывшей порноактрисе Сторми Дэниелс за неразглашение информации. Об этом сообщает NV.

4 апреля суд нью-йоркского Манхэттена должен определить досудебную меру пресечения для Трампа. Затем ожидаются предварительные слушания. Далее экс-президент получит выбор: либо признать себя виновным, либо получить наказание с учетом этого фактора, либо состояться суд.

Сын экс-президента Дональд Трамп Младший решил поддержать отца своеобразным образом и разместил накануне суда в своих соцсетях "послание" недоброжелателям в виде отпечатков руки и среднего пальца.

За что судят Дональда Трампа:

Судебное дело по Дональду Трампу касается событий 2016 года. Тогда непосредственно перед президентскими выборами, в которых Трамп победил, его бывший юрист Майкл Коэн заплатил порноактрисе Стефани Клиффорд (Сторми Дэниелс) $130 тыс. за молчание. Женщина сообщила, что с Трампом у нее был роман и сексуальная связь, а Трамп, чтобы скрыть от общественности свои внебрачные отношения, поручил своему адвокату заплатить экс-любовники деньги. Средства выплатили по взносам на предвыборную кампанию Трампа. При этом платежи ей были внесены из взносов на предвыборную кампанию Трампа. Также установлено, что эти средства поступали из нелегальных источников и превышали допустимые суммы взносов, которые может делать один человек.

30 марта Трампу было предъявлено обвинение по более чем 30 пунктам, связанным с финансовыми и бизнес-махинациями.

Сам Трамп эти обвинения назвал "политическим преследованием".

3 апреля Трамп заявил, что нашел общий язык с Путиным и считает, что президенту страны-агрессора удастся захватить территорию Украины.

5 марта СМИ сообщили, что Трамп уверен в собственной победе на выборах в США в следующем году и готов завершить войну в Украине. Он назвал себя единственным кандидатом, способным предотвратить Третью мировую войну.