Син ексочільника Білого дому Трамп-молодший вирішив підтримати батька у своєрідний спосіб і розмістив "послання" недоброзичливцям у вигляді відбитків руки і середнього пальця.

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45-й президент США Дональд Трамп прибув літаком до Нью-Йорка, де на нього очікує судове засідання. Експрезидента вперше в історії США судять за виплату коштів колишній порноакторці Стормі Деніелс за нерозголошення інформації. Про це повідомляє NV.

4 квітня суд нью-йоркського Манхеттена має визначити досудовий запобіжний захід для Трампа. Потім очікуються попередні слухання. Далі експрезидент отримає вибір: або визнати себе винним, або отримати покарання з урахуванням цього чинника, або має відбутися суд.

Син експрезидента Дональд Трамп Молодший вирішив підтримати батька у своєрідний спосіб і розмістив напередодні суду у своїх соцмережах "послання" недоброзичливцям у вигляді відбитків руки і середнього пальця.

За що судять Дональда Трампа:

Судова справа стосовно Дональда Трампа стосується подій 2016 року. Тоді безпосередньо перед президентськими виборами, в яких Трамп переміг, його колишній юрист Майкл Коен заплатив порноакторці Стефані Кліффорд (Стормі Деніелс) $130 тис. за мовчання. Жінка повідомила, що з Трампом у неї був роман та сексуальний зв’язок, а Трамп, щоб приховати від громадськості свої позашлюбні стосунки, доручив своєму адвокату заплатити екскоханці гроші. Кошти виплатили з внесків на передвиборчу кампанію Трампа. При цьому платежі їй було зроблено із внесків на передвиборчу кампанію Трампа. Також встановлено, що ці кошти надходили з нелегальних джерел та перевищували допустимі суми внесків, які може робити одна особа.

30 березня Трампу було пред’явлено обвинувачення за більш ніж 30 пунктами, пов’язаними з фінансовими та бізнес-махінаціями.

Сам Трамп ці звинувачення назвав "політичним переслідуванням".

3 квітня Трамп заявив, що порозумівся з Путіним і вважає, що президенту країни-агресорки вдасться захопити територію України.

5 березня ЗМІ повідомили, що Трамп впевнений у власній перемозі на виборах в США наступного року та готовий завершити війну в Україні. Він назвав себе єдиним кандидатом, здатним запобігти Третій світовій війні.