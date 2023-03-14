"Я — єдиний кандидат": Трамп пообіцяв запобігти Третій світовій війні

Політик упевнений, що переможе на президентських виборах у США 2024 року і до того, як увійде до Овального кабінету, закінчить російсько-українську війну.

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Дональд Трамп — 45 президент США і можливий кандидат на виборах у 2024 році — назвав себе єдиним політиком і претендентом на пост глави країни, який не допустить Третьої світової війни. Про це пише The Guardian.

"Нас чекає Третя світова війна, якщо щось скоро не станеться. Я єдиний кандидат, який може пообіцяти: я зможу запобігти Третій світовій війні", — сказав Трамп під час мітингу в штаті Айова, на якому зібралися його прихильники.

Крім того, політик розповів про те, що на його думку спровокувало повномасштабне вторгнення ЗС РФ в Україну. Трамп вважає, що російського лідера Володимира Путіна міг "спровокувати" на агресію у бік сусідньої держави невдалий вихід американських військових з Афганістану.

Також 45-й президент США впевнений, що тільки він має можливості припинити війну в Україні.

"До того, як я приїду до Овального кабінету, я закінчу катастрофічну війну між Росією та Україною. Я знаю, що сказати", — заявив Трамп, маючи на увазі прямий діалог з Володимиром Путіним

Нагадаємо, 9 березня президент США Джо Байден назвав своїм майбутнім приймачем Дональда Трампа та перехрестився. Під час заходу в штаті Філадельфія Байден також пожартував, що йому 400 років і сказав, що вірить у прекрасне майбутнє Америки.

Зі свого боку Дональд Трамп на початку березня заявив про готовність віддати РФ частину територій України. В інтерв'ю журналісту Шону Хеннеті експрезидент сказав, що пішов би на такий крок "у найгіршому випадку". В результаті ЗМІ довелося вирізати не менше 30 секунд його виступу.