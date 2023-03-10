"Боже борони": Байден назвав Трампа майбутнім президентом США і перехрестився (відео)

Під час заходу в штаті Філадельфія Байден також пожартував, що йому 400 років і сказав, що вірить у прекрасне майбутнє Америки.

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Президент США Джо Байден назвав Дональда Трампа можливим майбутнім президентом США та перехрестився. Він сказав це під час заходу у штаті Філадельфія, коли представляв свою бюджетну програму.

"Можливо, ви пам'ятаєте, коли я змагався за посаду, я мала боротьбу з колишнім президентом і, можливо, майбутнім президентом", — сказав Байден.

Але після цих слів він перехрестився, а також сказав:

"Боже збав!"

Байден назвав Дональда Трампа можливим майбутнім президентом США

Крім того, під час свого виступу Байден пожартував про свій вік. Так він заявив, що йому 400 років.

"Як ви можете помітити, мені не так багато років – близько 400", — сказав американський президент.

При цьому глава Білого дому також сказав, що вірить у світле майбутнє Америки.

Нагадаємо, що Джо Байден є найстарішим президентом США. Нині йому 80 років. Його головному конкуренту на президентських виборах Дональду Трампу зараз 76 років.

Президентські вибори у США 2020 року

Президентські вибори у Сполучених Штатах відбулися 3 листопада 2020 року. Перемогу здобув кандидат від Демократичної партії Джо Байден, тоді як республіканець Дональд Трамп, що діє на той момент, не зміг завоювати право піти на другий термін.

Раніше в Білому домі заявили, що Байден переніс операцію з видалення злоякісної пухлини. За словами лікаря американського президента, хірургічне втручання відбулося у лютому поточного року, а результати біопсії показали, що це був базальноклітинний рак шкіри.