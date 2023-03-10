"Боже борони": Байден назвав Трампа майбутнім президентом США і перехрестився (відео)
Під час заходу в штаті Філадельфія Байден також пожартував, що йому 400 років і сказав, що вірить у прекрасне майбутнє Америки.
Президент США Джо Байден назвав Дональда Трампа можливим майбутнім президентом США та перехрестився. Він сказав це під час заходу у штаті Філадельфія, коли представляв свою бюджетну програму.
"Можливо, ви пам'ятаєте, коли я змагався за посаду, я мала боротьбу з колишнім президентом і, можливо, майбутнім президентом", — сказав Байден.
Але після цих слів він перехрестився, а також сказав:
"Боже збав!"
Крім того, під час свого виступу Байден пожартував про свій вік. Так він заявив, що йому 400 років.
"Як ви можете помітити, мені не так багато років – близько 400", — сказав американський президент.
При цьому глава Білого дому також сказав, що вірить у світле майбутнє Америки.
Нагадаємо, що Джо Байден є найстарішим президентом США. Нині йому 80 років. Його головному конкуренту на президентських виборах Дональду Трампу зараз 76 років.
Президентські вибори у США 2020 року
Президентські вибори у Сполучених Штатах відбулися 3 листопада 2020 року. Перемогу здобув кандидат від Демократичної партії Джо Байден, тоді як республіканець Дональд Трамп, що діє на той момент, не зміг завоювати право піти на другий термін.
Раніше в Білому домі заявили, що Байден переніс операцію з видалення злоякісної пухлини. За словами лікаря американського президента, хірургічне втручання відбулося у лютому поточного року, а результати біопсії показали, що це був базальноклітинний рак шкіри.