"Боже упаси": Байден назвал Трампа будущим президентом США и перекрестился (видео)

Во время мероприятия в штате Филадельфия Байден также пошутил о том, что ему 400 лет и сказал, что верит в прекрасное будущее Америки.

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Президент США Джо Байден назвал Дональда Трампа возможным будущем президентом США и перекрестился. Он сказал это во время мероприятия в штате Филадельфия, когда представлял свою бюджетную программу.

"Возможно, вы помните, когда я соперничал за должность, у меня была борьба с бывшим президентом и, возможно, будущим президентом", — сказал Байден.

Но после этих слов он перекрестился, а также сказал:

"Боже упаси!ʼ

байден назвал Трампа возможным будущим президентом США

Кроме того, во время своего выступления Байден пошутил о своем возрасте. Так, он заявил, что ему 400 лет.

"Как вы можете заметить, мне не так много лет – около 400", — сказал американский президент.

При этом глава Белого дома также сказал, что верит в светлое будущее Америки.

Напомним, что Джо Байден является самым старым президентом США. Сейчас ему 80 лет. Его главному конкуренту на президентских выборах Дональду Трампу сейчас 76 лет.

Президентские выборы в США 2020 года

Президентские выборы в Соединенных Штатах прошли 3 ноября 2020-го года. Победу одержал кандидат от Демократической партии Джо Байден, тогда как действующий на тот момент республиканец Дональд Трамп не смог завоевать право пойти на второй срок.

Ранее в Белом доме заявили, что Байден перенес операцию по удалению злокачественной опухоли. По словам врача американского президента, хирургическое вмешательство состоялось в феврале текущего года, а результаты биопсии показали, что это был базальноклеточный рак кожи.