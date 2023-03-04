Джо Байден перенес операцию по удалению злокачественной опухоли, – Белый дом

По словам врача американского президента, хирургическое вмешательство состоялось в феврале текущего года, а результаты биопсии показали, что это был базальноклеточный рак кожи.

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Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден перенес хирургическую операцию по удалению злокачественной опухоли из груди 16 февраля 2023 года. Об этом стало известно из письма доктора Кевина О'Коннора, опубликованного на официальном сайте Белого дома.

"16 февраля в Национальном военно-медицинском центре Уолтера Рида президенту удалили повреждение кожи грудной клетки в рамках комплексной оценки состояния здоровья", — говорится в сообщении.

По словам О'Коннора, операция прошла успешно, место удаления опухоли хорошо зажило. Биопсия показала, что у Джо Байдена был базальноклеточный рак кожи.

Медик также отметил, что американский лидер продолжит находится под наблюдением дерматологов.

"Очаги базальноклеточной карциномы не склонны к "распространению" или метастазированию, как это известно при некоторых более серьезных раковых заболеваниях кожи, таких как меланома или плоскоклеточный рак", — заключил Кевин О'Коннор.

Напомним, что по данным Daily Mail, на 11 января у первой леди США Джилл Байден была запланирована операция по удалению новообразования над правым глазом. Сообщалось, что супруге американского президента диагностировали рак кожи.

Еще мы писали о том, что 13 февраля российские журналисты сообщили, что в РФ засекретили контракты об онкологических обследованиях Владимира Путина. Представители СМИ, которые ранее имели доступ к документам, отметили, что из российского сайта госзакупок исчезли данные, указывающие на то, что президент РФ периодически посещает онколога.

По данным Newsweek от 26 февраля, многие западные эксперты сомневаются в правдивости слухов о неизлечимых заболеваниях, которыми якобы страдает Владимир Путин. Директор консалтинговой фирмы Mayak Intelligence Марк Галеотти усматривает в этих сообщениях выдавание желаемого за действительное.