В России засекретили документы о походах Путина к врачам: подробности о диагнозе президента

Журналисты нашли доказательства того, какой диагноз может быть у президента России. Он регулярно обследуется у одного и того же врача.

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В России засекретили контракты об онкологических обследованиях Владимир Путина, однако журналистам удалось получить к ним доступ ранее. Об этом сообщает российское издание "Настоящее время".

Журналисты портала заметили, что из российского сайта госзакупок исчезли документы, по котором им удалось узнать, что Владимир Путин периодически посещает онколога.

При этом, пропали контракты "Центральной клинической больницы с поликлиникой" Управления делами президента РФ не ранее, чем в сентябре прошлого года.

Теперь через строку поиска они не ищутся, а при переходе по прямой ссылке появляется сообщение следующего содержания: "Внесено изменение информации о контракте, согласно которой информация и документы должны быть размещены на официальном сайте ЕИС".

"Центральная клиническая больница" обследует обычно первых лиц России, в частности президента Владимира Путина во время поездок по стране.

Чем на самом деле болеет Путин?

В апреле прошлого года издание "Проект" опубликовано расследование о врачах ЦКБ, которые регулярно сопровождают главу государства во время поездок по России. Они поделились данными, которые еще не были засекреченными на тот момент, где было указано, что чаще всего он берет с собой в командировки хирурга-специалиста по раку щитовидной железы и ЛОРа. Всего количество специалистов в поездках колеблется от 6 до 13 человек.

Контракты гласили о размещении медработников в доме отдыха "Валдай", где часто останавливается Владимир Путин, а также санаториях "Дагомыс", "Сочи" и "Русь" в городе Сочи. В гостинице "Лаура" медики не размещаются с января 2022 года, а это говорит о том, что президент перестал посещать этот курорт.

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1 мая британский таболид The Sun отмечал, что Путину предстоит операция из-за рака. Утверждается, что у главы Кремля рак, болезнь Паркинсона и шизоаффективное расстройство.

20 марта 2022 года Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщало, что российская элита искала, как убрать Путина от власти. Среди возможных вариантов рассматривало отравление или же внезапная болезнь.