Отравление или внезапная болезнь: российская элита ищет, как убрать Путина от власти

В среде российской бизнес-политической элиты формируется группа влиятельных лиц, оппозиционных к Владимиру Путину.

Российская элита рассматривает возможность отстранения Владимира Путина от власти для восстановления экономических связей с Западом, потерянных из-за вторжения России в Украину. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины в Facebook.

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"Отравление, внезапная болезнь, несчастный случай – российская элита рассматривает возможность отстранения Путина. В среде российской бизнес-политической элиты формируется группа влиятельных лиц оппозиционных к Владимиру Путину", — говорится в сообщении ГУР.

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Отмечается, что целью этой части российской элиты является скорейшее отстранение Путина от власти и восстановление экономических связей с Западом, разрушенных из-за войны в Украине.

Уже рассматривают и преемника Путина – им может стать директор ФСБ РФ Александр Бортников. В последнее время он попал у Путина в опалу. Официальной причиной недовольства главы Кремля называют роковые просчеты в войне против Украины, ведь именно Бортников и его ведомство отвечали за анализ настроений украинцев и способностей украинской армии.

По информации ГУР, Бортников и некоторые другие влиятельные россияне рассматривают разные варианты отстранения Путина от власти. В частности, не исключаются такие сценарии, как отравление, внезапная болезнь, или другие "случайности".

Разведка не исключает, что именно с этими процессами в России связан недавний "слив" российской стороной расположения подразделений "кадыровцев" на севере Киева. Таким образом руководство ФСБ пытается ослабить влияние Рамзана Кадырова или заблаговременно наладить взаимодействие с украинскими властями в обход нынешнего руководства России.

Ранее стало известно о жизни Путина в бункере. Российский президент якобы очень боится физической ликвидации, из-за чего давно не появлялся в Кремле, кроме того, к нему запрещено приближаться ближе чем на 10 метров.

Также Фокус сообщал, что Путин напал на Украину из-за панического страха революции в России. Такое мнение высказал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на весенней конференции Консервативной партии в Блэкпуле.