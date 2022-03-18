"Только заподозрил кого-то, этот человек исчезает": стало известно о жизни Путина в бункере

Глава Кремля сажает всех на расстоянии 10 метров от себя, потому что боится покушения.

Российский президент Владимир Путин боится физической ликвидации, из-за чего давно не являлся в Кремле. После начала войны в Украине он перебрался в специальный защищенный бункер, рассказал Фактам директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский со ссылкой на инсайдеров.

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Источники Несходовского информируют, что вряд ли Путин полетит на переговоры в Турцию.

"Глава Кремля ограничил все контакты и боится, что его убьют, поскольку осознает — очень много поставил на эту войну, которую проиграет. Путин очень, очень сильно боится. Теперь все разговоры с ним происходят только онлайн. Он к себе никого не допускает", — говорит эксперт.

По его словам, антироссийские санкции ухудшили ситуацию в стране и привели к неадекватному поведению представителей власти, в том числе Путина.

А то, что глава Кремля сажает всех на большом расстоянии от себя, говорит о боязни покушения, а не страхе заразиться коронавирусом. К нему никто не должен приближаться ближе чем на 10 метров.

"Некоторые охранники периодически исчезают: вчера был, сегодня нет. Только заподозрил Путин кого-то, и этот человек исчезает. Там не заморачиваются", — добавил Несходовский.

Напомним, по данным британской разведки, лидер РФ Путин может страдать "стероидной яростью", вызванной приемом стероидов от рака. Однако доктор Кеннет Деклева, которай занимается исследованием психологии мировых лидеров, сомневается в том, что у Путина эта болезнь.