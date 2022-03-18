"Тільки запідозрили когось, ця людина зникає": стало відомо про життя Путіна в бункері

Глава Кремля садить усіх на відстані 10 метрів від себе, бо боїться замаху.

Російський президент Володимир Путін боїться фізичної ліквідації, через що давно не був у Кремлі. Після початку війни в Україні він перебрався до спеціального захищеного бункеру, розповів Фактам директор Інституту соціально-економічної трансформації Ілля Несходовський з посиланням на інсайдерів.

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Джерела Несходовського інформують, що навряд чи Путін полетить на переговори до Туреччини.

"Глава Кремля обмежив усі контакти і боїться, що його вб'ють, оскільки усвідомлює — дуже багато поставив на цю війну, яку програє. Путін дуже, дуже боїться. Тепер усі розмови з ним відбуваються лише онлайн. Він до себе нікого не допускає", — каже експерт.

За його словами, антиросійські санкції погіршили ситуацію в країні та призвели до неадекватної поведінки представників влади, зокрема Путіна.

А те, що глава Кремля садить всіх на великій відстані від себе, говорить про страх замаху, а не страх заразитися коронавірусом. До нього ніхто не повинен наближатися ближче, ніж на 10 метрів.

"Деякі охоронці періодично зникають: учора був, сьогодні немає. Тільки запідозрив Путін когось, і ця людина зникає. Там не морочаться", — додав Несходовський.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, лідер РФ Путін може страждати на "стероїдну лють", викликану прийомом стероїдів від раку. Однак, лікар Кеннет Деклева, який займається дослідженням психології світових лідерів, сумнівається в тому, що Путін має цю хворобу.