У Росії засекретили документи про походи Путіна до лікарів: подробиці про діагноз президента

Журналісти виявили докази того, який діагноз може бути у президента Росії. Він регулярно обстежується в одного і того ж лікаря.

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У Росії засекретили контракти про онкологічні обстеження Володимира Путіна, проте журналістам вдалося отримати до них доступ раніше. Про це повідомляє російське видання "Настоящее время".

Журналісти порталу зауважили, що з російського сайту держзакупівель зникли документи, за якими їм вдалося дізнатися, що Володимир Путін періодично відвідує онколога.

При цьому зникли контракти "Центральної клінічної лікарні з поліклінікою" Управління справами президента РФ не раніше, ніж у вересні минулого року.

Тепер через рядок пошуку вони не шукаються, а при переході за прямим посиланням з'являється повідомлення наступного змісту: "Внесено зміну інформації про контракт, згідно з якою інформація та документи мають бути розміщені на офіційному сайті ЄІС".

"Центральна клінічна лікарня" обстежує зазвичай перших осіб Росії, зокрема президента Володимира Путіна під час поїздок країною.

На що насправді хворіє Путін?

У квітні минулого року видання " Проект " опублікувало розслідування про лікарів ЦКЛ, які регулярно супроводжують главу держави під час поїздок Росією. Вони поділилися даними, які ще не були засекреченими на той момент, де було зазначено, що найчастіше він бере із собою у відрядження хірурга-фахівця з раку щитовидної залози та ЛОР. Усього кількість фахівців у поїздках коливається від 6 до 13 осіб.

Контракти повідомили про розміщення медпрацівників у будинку відпочинку "Валдай", де часто зупиняється Володимир Путін, а також санаторії "Дагомис", "Сочі" та "Русь" у місті Сочі. У готелі "Лаура" медики не розміщуються із січня 2022 року, а це говорить про те, що президент перестав відвідувати цей курорт.

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1 травня британський таболід The Sun зазначав, що Путін чекає на операцію через рак. Стверджується, що у глави Кремля рак, хвороба Паркінсона та шизоафективний розлад.

20 березня 2022 року Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляло, що російська еліта шукала, як усунути Путіна від влади. Серед можливих варіантів розглядали отруєння або раптову хворобу.