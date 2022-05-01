Попереду у Путіна операція через рак, наступником президента РФ призначено Патрушева, — ЗМІ

За даними журналістів, лікарі Путіна наполягають на необхідності хірургічної операції найближчим часом. Стверджується, що у глави Кремля рак, хвороба Паркінсона та шизоафективний розлад.

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69-річному президентові РФ Володимиру Путіну незабаром доведеться лягти під ніж хірурга. На час відсутності керуватиме країною секретар Ради безпеки Микола Патрушев. Про це повідомляє британський таблоїд The Sun.

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Вважається, що саме 70-річний Патрушев стоїть за стратегією російської армії в Україні, і що він переконав Путіна, ніби Київ наповнений неонацистами.

Автори публікації посилаються на повідомлення у російському Telegram-каналі "Генерал СВР", який ще 18 місяців тому повідомляв про проблеми зі здоров'ям російського лідера.

На що хворіє Путін?

The Sun наводить слова колишнього високопосадовця Кремля про те, що Путін обговорював зі своїми колегами майбутні медичні процедури. Ім'я чиновника не називається.

На опублікованому записі спотворений голос повідомляє, що протягом деякого часу Путін буде недієздатним, і що стан здоров'я глави Кремля може погіршитися, оскільки у нього рак, хвороба Паркінсона та шизоафективний розлад.

"На той недовгий час, поки Путін буде недієздатний, і поки він відходитиме, давайте припустимо дня 2-3, фактичне правління країною переходить якраз Патрушеву, — повідомляється на записі. — Я скажу, що це найгірший варіант, і обмовлюся, що якщо раптом у Путіна виявляться особливо сильні проблеми зі здоров'ям… ми чудово знаємо, що в нього онкологія, ми знаємо, що у нього хвороба Паркінсона, ми знаємо, що у нього шизоафективний розлад. Ми про це говорили неодноразово".

Повідомляється, що онкологічне захворювання прогресує, протягом якогось часу його вдавалося стримувати. "Але зараз весь цей перебіг хвороби прогресує. І прогнози там... я не хочу зайвий раз ділитися прогнозами, щоб зайвий раз вас не обнадіяти", — йдеться за записи.

"Лікарі Путіна наполягають на необхідності проведення йому хірургічної операції у найближчому майбутньому, — йдеться в пості, — і хоч Путін не дав принципової згоди і дата операції не погоджена, але він поквапився поговорити і отримати реакцію та обіцянки Патрушева".

Канал "Генерал СВР", ймовірно, веде ексгенерал Служби Зовнішньої Розвідки РФ, який брав участь у величезній кількості спецоперацій. Ресурс також популяризував відомий політолог Валерій Соловей.

Хто такий Патрушев?

Микола Патрушев обіймає посаду секретаря Ради безпеки РФ із 2008 року. У період 1999 — 2008 рр. він очолював ФСБ, змінивши на цій посаді Путіна.

Дати можливої операції поки що не називаються, але малоймовірно, що вона відбудеться до 9 травня, коли Путін виступатиме під час святкування Дня перемоги. Західні аналітики припускають, що в день 9 травня в Росії буде оголошено загальну мобілізацію.

Раніше Фокус повідомляв, що в РФ шукають юридичні підстави для масштабної мобілізації і офіційне оголошення війни Україні може надати кремлівському керівництву законне на це право.