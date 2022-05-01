Путину предстоит операция из-за рака, преемником президента РФ назначен Патрушев, — СМИ

По данным журналистов, врачи Путина настаивают на необходимости хирургической операции в ближайшее время. Утверждается, что у главы Кремля рак, болезнь Паркинсона и шизоаффиктивное расстройство.

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69-летнему президенту РФ Владимиру Путину в скором времени придется лечь под нож хирурга. На время отсутствия руководить страной будет секретарь Совета безопасности Николай Патрушев. Об этом сообщает британский таблоид The Sun.

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Считается, что именно 70-летний Патрушев стоит за стратегией российской армии в Украине, и что он убедил Путина будто Киев наводнен неонацистами.

Авторы публикации ссылаются на сообщения в российском Telegram-канале "Генерал СВР", который еще 18 месяцев назад сообщал о проблемах со здоровьем российского лидера.

Чем болеет Путин?

The Sun приводит слова бывшего высокопоставленного сотрудника Кремля о том, что Путин обсуждал со своими коллегами предстоящие медицинские процедуры. Имя чиновника не называется.

На опубликованной записи искаженный голос сообщает, что в течение некоторого времени Путин будет недееспособен, и что состояние здоровья главы Кремля может ухудшиться, поскольку у него рак, болезнь Паркинсона и шизоаффиктивное расстройство.

"На то недолгое время, пока Путин будет недееспособен, и пока он будет отходить, давайте предположим дня 2-3, фактическое правление страной переходит как раз Патрушеву, — сообщается на записи. — Я скажу, что это худший вариант, и оговорюсь, что если вдруг у Путина проявятся особо сильно проблемы со здоровьем… мы прекрасно знаем, что у него онкология, мы знаем, что у него болезнь Паркинсона, мы знаем, что у него шизоаффиктивное расстройство. Мы об этом говорили неоднократно".

Сообщается, что онкологическое заболевание прогрессирует, на протяжении некоторого времени его удавалось сдерживать. "Но сейчас все это течение болезни прогрессирует. И прогнозы там… я не хочу лишний раз делиться прогнозами, чтобы лишний раз вас не обнадеживать", — говорится за записи.

"Лечащие врачи Путина настаивают на необходимости проведении ему хирургической операции в ближайшем будущем, — говорится в посте, — и хоть Путин не дал принципиальное согласие и дата операции не согласована, но он поторопился объясниться и получить реакцию и обещания Патрушева".

Канал "Генерал СВР", предположительно, ведет экс-генерал Службы Внешней Разведки РФ, принимавший участие в огромном количестве спецопераций. Ресурс также популяризировал известный политолог Валерий Соловей.

Кто такой Патрушев?

Николай Патрушев занимает должность секретаря Совета безопасности РФ с 2008 года. В период 1999 — 2008 гг. он возглавлял ФСБ, сменив на этом посту Путина.

Даты возможной операции пока не называются, но маловероятно, что она состоится до 9 мая, когда Путин будет выступать во время празднования Дня победы. Западные аналитики допускают, что в день 9 мая в России будет объявлена всеобщая мобилизация.

Ранее Фокус сообщал, что в РФ ищут юридические основания для масштабной мобилизации, и официальное объявление войны Украине может предоставить кремлевскому руководству законное на это право.