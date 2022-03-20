Отруєння чи раптова хвороба: російська еліта шукає, як прибрати Путіна від влади

Серед російської бізнес-політичної еліти формується група впливових осіб, опозиційних до Володимира Путіна.

Російська еліта розглядає можливість усунення Володимира Путіна від влади для відновлення економічних зв'язків із Заходом, втрачених через вторгнення Росії до України. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України у Facebook.

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"Отруєння, раптова хвороба, нещасний випадок — російська еліта розглядає можливість усунення Путіна. Серед російської бізнес-політичної еліти формується група впливових осіб, опозиційних до Володимира Путіна", — йдеться в повідомленні ГУР.

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Зазначають, що метою цієї частини російської еліти є якнайшвидше усунення Путіна від влади та відновлення економічних зв'язків із Заходом, зруйнованих через війну в Україні.

Вже розглядають і наступника Путіна — ним може стати директор ФСБ РФ Олександр Бортников. Останнім часом він потрапив у Путіна в немилість. Офіційною причиною невдоволення глави Кремля називають фатальні прорахунки у війні проти України, адже саме Бортников та його відомство відповідали за аналіз настроїв українців та здібностей української армії.

За інформацією ГУР, Бортников та деякі інші впливові росіяни розглядають різні варіанти усунення Путіна від влади. Зокрема, не відкидають такі сценарії, як отруєння, раптова хвороба чи інші "випадковості".

Розвідка не відкидає, що саме з цими процесами в Росії пов'язаний недавній "злив" російською стороною розташування підрозділів "кадировців" на півночі Києва. Так керівництво ФСБ намагається послабити вплив Рамзана Кадирова або завчасно налагодити взаємодію з українською владою в обхід нинішнього керівництва Росії.

Раніше стало відомо про життя Путіна в бункері. Російський президент нібито дуже боїться фізичної ліквідації, через що давно не з'являвся в Кремлі, крім того, до нього заборонено наближатися ближче, ніж на 10 метрів.

Також Фокус повідомляв, що Путін напав на Україну через панічний страх революції в Росії. Таку думку висловив прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон на весняній конференції Консервативної партії у Блекпулі.