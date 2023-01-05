Первой леди США предстоит операция: что случилось с ее здоровьем

Джилл Байден 11 января в в Национальном военно-медицинском центре Уолтера Рида в Бетесде должны сделать операцию Мооса.

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Первой леди США Джилл Байден через неделю (11 января) предстоит операция по удалению новообразования над правым глазом. Об этом сообщает Daily Mail.

По словам пресс-секретаря Ванессы Вальдивия, образование у Джилл Байден обнаружил президентский врач Кевин О'Коннор во время скрининга на онкологию.

В связи с этим 71-летняя жена президента на некоторое время будет отстранена от исполнения своих обязанностей по состоянию здоровья.

Джилл Байден предстоит операция Мооса — вид хирургической операции, применяемый для лечения рака кожи. Она выполняется по определенной методике, позволяющей удалить все раковые клетки кожи, но при этом сохранить здоровые ткани.

Заметим, что относительно недавно первая леди США уже ложилась на операционный стол. Тогда ей прочищали колото-резанную рану.

Напомним, в конце ноября Джилл Байден показала, как украсила Белый дом к Рождеству. Для украшения Белого дома были привезены 77 елок и 25 венков, все праздничные декорации украшали 83 615 праздничных огней.Также был построен пряничный Белый дом из 50 листов сахарного и имбирного печенья.

Фокус также писал о том, что известно о супруге президента США. Джилл вышла замуж за Джо Байдена, когда он остался вдовцом с двумя детьми, совмещала работу второй леди и университетского преподавателя и стала лучшей подругой Мишель Обамы.