Першу леді США чекає операція: що трапилося з її здоров'ям

Джилл Байден 11 січня в Національному військово-медичному центрі Волтера Ріда в Бетесді мають зробити операцію за методом Мооса.

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Першої леді США Джилл Байден за тиждень (11 січня) чекає операція з видалення новоутворення над правим оком. Про це повідомляє Daily Mail.

За словами прессекретарки Ванесси Вальдівії, утворення в Джилл Байден виявив президентський лікар Кевін О'Коннор під час скринінгу на онкологію.

У зв'язку з цим 71-річну дружину президента на деякий час буде відсторонено від виконання своїх обов'язків за станом здоров'я.

На Джилл Байден чекає операція за методом Мооса — вид хірургічної операції, що застосовується для лікування раку шкіри. Вона виконується за певною методикою, що дозволяє видалити всі ракові клітини шкіри, але зберегти здорові тканини.

Зауважимо, що нещодавно перша леді США вже лягала на операційний стіл. Тоді їй прочищали колото-різану рану.

Нагадаємо, наприкінці листопада Джилл Байден показала, як прикрасила Білий дім до Різдва. Для прикрашання Білого дому було привезено 77 ялинок і 25 вінків, усі святкові декорації прикрашали 83 615 святкових вогнів. Також було збудовано пряниковий Білий дім із 50 листів цукрового й імбирного печива.

Фокус також писав про те, що відомо про дружину президента США. Джилл вийшла заміж за Джо Байдена, коли він залишився вдівцем із двома дітьми, поєднувала роботу другої леді й університетської викладачки та стала найкращою подругою Мішель Обами.