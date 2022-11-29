Джилл Байден показала, як прикрасила Білий дім до Різдва

Резиденцію президента США до свята зазвичай завжди прикрашає перша леді, і цього року двері Білого дому вперше після пандемії відчиняться для гостей.

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Джилл Байден, дружина президента США, показала різдвяні декорації, що прикрашають Білий дім. Це обов'язок кожної першої леді. І зазвичай вони підходять до прикрас дуже відповідально. Місис Байден поставила в Білому домі одразу 77 ялинок. Фото з'явилися у її офіційному Twitter.

Тема прикрас у 2022 році — We the People ("Ми люди"). І побачити їх зможуть понад 50 тисяч людей, оскільки вперше після пандемії коронавірусу двері Білого дому відчинять для відвідувачів.

Для прикрашання Білого дому привезли 77 ялинок та 25 вінків, усі святкові декорації прикрашають 83 615 святкових вогнів.

[ + – ] Білий дім прикрашають 77 ялинок Фото: Flotus

На камін повісили панчохи для нового члена сім'ї Байденів — Пітера Ніла, чоловіка внучки подружжя Байденів, пса Командира та кішки Віллоу.

Також збудували пряниковий Білий дім із 50 листів цукрового та імбирного печива.

На головній ялинці Білого дому у Блакитній кімнаті зображено державні символи-птахи кожного штату, а внизу збудовано ціле гніздо з гілок.

Камінна полиця в китайській кімнаті прикрашена рукописними картками з рецептами, подарованими волонтерами, які допомагали прикрашати Білий дім до свят. Усього їх було 150. І Джилл Байден подякувала їм за допомогу у понеділок.

Ялинки в Державній їдальні прикрашені малюнками учнів з усіх штатів, це данина поваги першій леді як вчительці.

А в бібліотеці на паперових банерах повторюється цитата з Конституції США: "Душа нашої нації є — і завжди була — "ми, люди", що й стало темою для оформлення. Східна кімната присвячена національним паркам. Це: Гранд-Каньйон, Єллоустонський національний парк, Грейт-Смокі-Маунтінс і Національний парк Шенандоа.

Фото: Flotus Фото: Flotus Фото: Flotus Фото: Flotus

Багато прикрас створено із паперових стаканчиків та інших підручних засобів, щоб надихати американців на творчість.

"Для першої леді дуже важливо, щоб її декор був доступним і доступним і міг надихати людей вдома під час свят. Так, всюди ви побачите багато елементів, зробленим своїми руками, і ми надіємося, що люди зможуть черпати натхнення у білому домі і відтворювати його вдома", — сказала директорка з комунікацій Східного крила Елізабет Александер.

Джилл Байден та президент Джо Байден, які провели свято Дня Подяки в Нантакеті, вперше побачили прикраси у неділю ввечері, коли повернулися до Білого дому.

"Вони були вражені красою декорацій. Перша леді дуже задоволена тим, що вийшло", — сказав секретар Білого дому із соціальних питань Карлос Елізондо.

Меланія Трамп також прикрашала Білий дім на Різдво, коли Дональд Трамп був президентом. Але її бачення свята не всім сподобалося. Щобільше, воно навіть стало темою для жартів та мемів.