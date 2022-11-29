Джилл Байден показала, как украсила Белый дом к Рождеству

Резиденцию президента США к празднику обычно всегда украшает первая леди и в этом году двери Белого дома впервые после пандемии откроются для гостей.

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Джилл Байден, супруга президента США, показала рождественские декорации, украшающие Белый дом. Это обязанность каждой первой леди. И обычно они подходят к украшениям очень ответственно. Миссис Байден поставила в Белом доме сразу 77 елок. Фото появились в ее официальном Twitter.

Тема украшений в 2022 году — We the People ("Мы люди"). И увидеть их смогут более 50 тысяч человек, так как впервые после пандемии коронавируса двери Белого дома будут открыты для посетителей.

Для украшения Белого дома были привезены 77 елок и 25 венков, все праздничные декорации украшают 83 615 праздничных огней.

[ + – ] белый дом украшают 77 елок Фото: Flotus

На камин повесили чулки для нового члена семьи Байденов – Питера Нила, мужа внучки четы Байден, пса Командира и кошки Уиллоу.

Также был построен пряничный Белый дом из 50 листов сахарного и имбирного печенья.

На главной рождественской елке Белого дома в Голубой комнате изображены государственные символы-птицы каждого штата, а внизу построено целое гнездо из ветвей.

Каминная полка в Китайской комнате украшена рукописными карточками с рецептами, подаренными волонтерами, которые помогали украшать Белый дом к праздникам. Всего их было 150. И Джилл Байден поблагодарила их за помощь в понедельник.

Елки в Государственной столовой украшены рисунками учеников со всех штатов, это дань уважения первой леди, как учительнице.

А в библиотеке на бумажных баннерах повторяется цитата из Конституции США: "Душа нашей нации есть — и всегда была — "мы, люди", что и стало темой для оформления. Восточная комната посвящена национальным паркам. Это:Гранд-Каньон, Йеллоустонский национальный парк, Грейт-Смоки-Маунтинс и Национальный парк Шенандоа.

Фото: Flotus Фото: Flotus Фото: Flotus Фото: Flotus

Многие украшения созданы из бумажных стаканчиков и прочих подручных средств, чтобы вдохновлять американцев на творчество.

"Для первой леди очень важно, чтобы ее декор был доступным и доступным и мог вдохновлять людей дома во время праздников. Таким образом, повсюду вы увидите множество элементов, сделанных своими руками, и мы надеемся, что люди смогут черпать вдохновение в Белом доме и воссоздавать его дома", — сказала директор по коммуникациям Восточного крыла Элизабет Александер.

Джилл Байден и президент Джо Байден, которые провели праздник Дня Благодарения в Нантакете, впервые увидели украшения в воскресенье вечером, когда вернулись в Белый дом.

"Они были поражены красотой декораций. Первая леди очень довольна тем, что получилось", — сказал секретарь Белого дома по социальным вопросам Карлос Элизондо.

Мелания Трамп также украшала Белый дом к Рождеству, когда Дональд Трамп был президентом. Но ее видение праздника не всем понравилось. Более того, оно даже стало темой для шуток и мемов.