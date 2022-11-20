Внучка президента Байдена вышла замуж в Белом доме

28-летняя Наоми Байден сказала "да" на Южной лужайке Белого дома

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Внучка 46-го президента США Джо Байдена вышла замуж на небольшой церемонии в Белом доме. Мероприятие вели президент Джо Байден и первая леди Джилл Байден. Об этом пишет Washington Post.

28-летняя Наоми Байден сказала "да" на Южной лужайке Белого дома на небольшой частной церемонии. Ее избранником стал Питер Нил, с которым она обручилась в прошлом году.

[ + – ] Свадьба прошла на Южной лужайке Белого дома Фото: Instagram Rafanelli Events [ + – ] Свадьба прошла на Южной лужайке Белого дома Фото: Instagram Rafanelli Events

Мероприятие было закрыто для прессы, несмотря на то, что оно проводилось на территории государственной собственности. Это была первая свадьба, проведенная в Белом доме почти за два десятилетия, и 19-я известная свадьба, которая состоялась там.

Наоми – дочь сына президента Хантера Байдена и его бывшей супруги Кэтлин Буле.

Оба, и жених и невесты, были одеты в Ralph Lauren.

Наоми выбрала длинное кружевное платье классического фасона с длинными рукавами и роскошную трехметровую фату, которая развевалась на ветру, а 25-летний Питер – темно-синий костюм-тройку.

[ + – ] Наоми Байден выбрала платье от Ralph Lauren Фото: Instagram Rafanelli Events [ + – ] Наоми Байден выбрала платье от Ralph Lauren

Три подружки невесты — сестры Наоми Финнеган и Мейзи и сестра Питера Бетси — были одеты в темно-синие платья.

Церемония длилась около часа, на церемонию были приглашены около 250 гостей.

"Было радостно наблюдать, как Наоми растет, узнает, кто она такая, и создает для себя такую ​​невероятную жизнь. Теперь мы полны гордости за то, что она выбрала Питера своим мужем, и для нас большая честь приветствовать его в нашей семье. Мы желаем им дней, полных смеха и любви", — говорится в заявлении Джо и Джилл Байден.

Джилл Байден была одета в зеленое платье и накинула поверх пальто. Интересно, но на лужайке не поставили палатку, так что свадьба вышла в осеннем стиле: большинство гостей были в пальто и тренчах.

Белый дом украсили букетами и венками белых цветов, а охрану усилили. Парк Лафайет и Национальный эллипс — два общественных парка по обе стороны от Белого дома — были закрыты для публики. Снаружи было много полицейских.

В Белом доме ежегодно проходят сотни светских мероприятий, это довольно публичное место. Источник, который также был на свадьбе, рассказал, что церемония началась в 11.00 часов утра, затем была частная вечеринка в Белом доме и обед для семьи.

Известно, что семья Байдан оплачивала все мероприятие. Но Наоми и Питеру пришлось пройти обычную бюрократическую процедуру получения разрешения на брак. Они сделали это Вашингтоне, округ Колумбия.

Наоми работает юристом в Вашингтоне, округ Колумбия, а Нил только что окончил юридический факультет и работает в Джорджтаунском юридическом институте. Наоми ее жених познакомились четыре года назад и обручились в сентябре прошлого года во время визита в родной город Нила Джексон-Хоул, штат Вайоминг.

Обручальное кольцо, которое жених подарил Наоми – ранее принадлежало его бабушке.

Фото: Instagram Rafanelli Events Фото: Instagram Rafanelli Events Фото: Instagram Rafanelli Events Фото: Instagram Rafanelli Events Фото: Instagram Rafanelli Events

Организацией мероприятия занимался знаменитый Брайан Рафанелли, который оформлял свадьбу Челси Клинтон и несколько государственных обедов для президента Барака Обамы. По слухам, его услуги стоят от 250 тысяч долларов до миллиона.

Также со свадьбой в Белом доме появляются сложности. Каждый человек, входящий на территорию президентской резиденции, должен указать свой номер социального страхования и дату рождения для проверки биографических данных. При входе на территорию установлены магнитометры и рентгеновские досмотры для сумок.

Кроме того, Белый дом обычно требует отрицательный тест на коронавирус для всех, кто приближается к президенту.

Но Рафанелли имеет большой опыт работы с такого рода протоколами.

О свадьбе Челски Клинтон в 2010 году он рассказывал: "Нам пришлось поддерживать связь с секретной службой президента, а также с дипломатической охраной тогдашнего госсекретаря Хиллари Клинтон, а затем у нас появилась собственная охранная компания. Со всей этой охраной это было похоже на военную операцию".

И он гордится тем, что удалось провести свадьбу Челси именно так, как он и требовалось: закрыто для прессы.

"Я очень горжусь тем, что на сегодняшний день есть только шесть изображений свадьбы Челси и Марка — и это были фотографии, опубликованные парой. Все остальное было конфиденциально, и все, кто присутствовал, помнят, что произошло", — сказал он.