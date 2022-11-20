Внучка президента Байдена вийшла заміж у Білому домі

28-річна Наомі Байден сказала "так" на Південній галявині Білого дому

Related video

Внучка 46-го президента США Джо Байдена вийшла заміж на невеликій церемонії у Білому домі. Захід вели президент Джо Байден та перша леді Джилл Байден. Про це пише Washington Post.

28-річна Наомі Байден сказала "так" на Південній галявині Білого дому на невеликій приватній церемонії. Її обранцем став Пітер Ніл, з яким вона побралася минулого року.

[ + – ] Весілля відбулося на Південній галявині Білого дому Фото: Instagram Rafanelli Events [ + – ] Весілля відбулося на Південній галявині Білого дому Фото: Instagram Rafanelli Events

Захід був закритий для преси, попри те, що він проводився на території державної власності. Це було перше весілля, проведене в Білому домі майже за два десятиліття, і 19-те відоме весілля, яке відбулося там.

Наомі — дочка сина президента Гантера Байдена та його колишньої дружини Кетлін Буле.

Обидва, і наречений і наречена, були одягнені в Ralph Lauren.

Наомі обрала довгу мереживну сукню класичного фасону з довгими рукавами та розкішну триметрову фату, яка майоріла на вітрі, а 25-річний Пітер — темно-синій костюм-трійку.

[ + – ] Наомі Байден вибрала сукню від Ralph Lauren Фото: Instagram Rafanelli Events [ + – ] Наомі Байден вибрала сукню від Ralph Lauren

Три подружки нареченої — сестри Наомі Фіннеган і Мейзі та сестра Пітера Бетсі — були одягнені в темно-сині сукні.

Церемонія тривала близько години, на церемонію було запрошено близько 250 гостей.

"Було радісно спостерігати, як Наомі росте, дізнається, хто вона така, і створює для себе таке неймовірне життя. Тепер ми сповнені гордості за те, що вона обрала Пітера своїм чоловіком, і для нас велика честь вітати його в нашій родині. Ми бажаємо їм днів, повних сміху та кохання", — йдеться у заяві Джо та Джилл Байден.

Джилл Байден була одягнена в зелену сукню і накинула зверху пальто. Цікаво, але на галявині не поставили намет, так що весілля вийшло в осінньому стилі: більшість гостей були в пальтах та тренчах.

Білий дім прикрасили букетами та вінками білих квітів, а охорону підсилили. Парк Лафаєт та Національний еліпс — два громадські парки по обидва боки від Білого дому — були закриті для публіки. Зовні було багато представників поліції.

У Білому домі щороку відбуваються сотні світських заходів, це досить публічне місце. Джерело, яке також було на весіллі, розповіло, що церемонія розпочалася об 11:00 годині ранку, потім була приватна вечірка у Білому домі та обід для сім'ї.

Відомо, що родина Байденів оплачувала весь захід. Але Наомі та Пітеру довелося пройти звичайну бюрократичну процедуру отримання дозволу на шлюб. Вони зробили це у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наомі працює юристом у Вашингтоні, округ Колумбія, а Ніл щойно закінчив юридичний факультет і працює у Джорджтаунському юридичному інституті. Наомі і її наречений познайомилися чотири роки тому та побралися у вересні минулого року під час візиту до рідного міста Ніла Джексон-Гоул, штат Вайомінг.

Обручка, яку наречений подарував Наомі — раніше належала його бабусі.

Фото: Instagram Rafanelli Events Фото: Instagram Rafanelli Events Фото: Instagram Rafanelli Events Фото: Instagram Rafanelli Events Фото: Instagram Rafanelli Events

Організацією заходу займався знаменитий Браян Рафанеллі, який оформлював весілля Челсі Клінтон та кілька державних обідів для президента Барака Обами. З чуток, його послуги коштують від 250 тисяч доларів до мільйона.

Також з весіллям у Білому домі з'являються складнощі. Кожна людина, яка входить на територію президентської резиденції, має вказати свій номер соціального страхування та дату народження для перевірки біографічних даних. При вході на територію встановлено магнітометри та рентгенівські огляди для сумок.

Крім того, Білий дім зазвичай потребує негативного тесту на коронавірус для всіх, хто наближається до президента.

Але Рафанеллі має великий досвід роботи з такими протоколами.

Про весілля Челсі Клінтон у 2010 році він розповідав: "Нам довелося підтримувати зв'язок із секретною службою президента, а також із дипломатичною охороною тодішнього держсекретаря Гілларі Клінтон, а потім у нас з'явилася власна охоронна компанія. З усією цією охороною це було схоже на військову операцію".

І він пишається тим, що вдалося провести весілля Челсі саме так, як і було потрібно: закрито для преси.

"Я дуже пишаюся тим, що на сьогодні є лише шість зображень весілля Челсі та Марка — і це були фотографії, опубліковані парою. Все інше було конфіденційно, і всі, хто був присутній, пам'ятають, що сталося", — сказав він.